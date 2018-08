“E’ stata una partita dai due volti, con due tempi molto diversi, s

iamo stati bravi nel primo tempo, abbiamo anche rischiato di fare gol. La Salernitana ci ha aggrediti durante il palleggio, loro meglio nella ripresa ma il nostro portiere non ha fatto una parata. Non era facile qui, contro una squadra che può essere protagonista quest’anno e con un pubblico così”.

“Non siamo tantissimi ma abbiamo dovuto fare delle cessioni a causa di situazioni particolari. Andiamo avanti così fino a gennaio, sono sicuro che possiamo fare bene. Rigore chiesto dalla Salernitana?Secondo me non è rigore, Bellusci ha preso una cannonata da posizione ravvicinata".

ha portato un punto e diverse indicazioni per il proseguo di questa fase iniziale della stagione. Per Bruno Tedino questo pareggio per 0-0 contro la Salernitana può essere dunque preso in maniera positiva. Il tecnico rosanero ha commentato così al termine del match il pareggio dell'Arechi: