PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Fiordilino, Mazzotta; Trajkovski; Moreo, Nestorovski. All.: Tedino

. Lì dove si era concluso lo scorso campionato contro la Salernitana, battuta per 2-0 grazie ai Gol di La Gumina e Chochev, riparte la nuova stagione del Palermo di Bruno Tedino (diretta LiveSiciliaSport dalle 17.10) che quella gara dell'Arechi non la disputò dato l'esonero avvenuto qualche settimana prima con l'arrivo di Roberto Stellone. In mezzo fra i due match il playoff delle polemiche perso con il Frosinone e un'estate divisa fra un progetto di rifondazione mai concluso del tutto. In Campania infatti i rosanero giocheranno con un undici iniziale con soli tre nuovi innesti rispetto all'anno scorso.Ciò che è certo sarà il cambio di modulo in virtù delle assenze per squalifica (Puscas, Jajalo) ed infortuni vari (Aleesami, Lo Faso, Chochev). Si riparte con un 3-4-1-2 con la difesa che cambia faccia per l'ennesima volta passando a tre con la presenza sicura davanti a Brignol di Rajkovic e Bellusci con uno fra Szyminski e Struna, quest'ultimo mai utilizzato nel precampionato per la nota volontà di cambiare squadra, contendersi una maglia. A centrocampo, data l'assenza di Jajalo e la carente forma di Haas, spazio a Murawski e Fiordilino con Salvi e Mazzotta con compiti di spinta. In attacco Nestorovski e Moreo con Trajkovski alle loro spalle con Falletti che farà il suo esordio dalla panchina.. Tanti ex rosanero nei campani a partire dal tecnico Colantuono che schiera un 3-5-2 in cui spicca la presenza del portiere Micai, ex primavera rosanero, Di Gennaro, pezzo pregiato della campagna acquisti della formazione satellite della Lazio di Lotito, e dell'attaccante ex Trapani Djuric. A completare il reparto arretrato Schiavi, Casasola e Perticone. Esterni saranno Mantovani e Castiglia mentre il partner d'attacco di Djuric sarà Vuletich.Micai; Schiavi, Casasola, Perticone, Mantovani, Pucino; Di Gennaro, Palumbo, Castiglia; Vuletich, Djuric. All.: Colantuono.Eugenio Abbattista di Molfetta.