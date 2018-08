BRIGNOLI 6 Disputa una buona gara con uscite attente e precise. Unica pecca l'intervento difettoso sulla punizione di Di Gennaro che per poco non costa il risultato di parità.SZYMINSKI 5,5 Torna a giocare nella difesa a tre ma rispetto a Bellusci e Rajkovic appare poco concreto.BELLUSCI 5 Solita personalità ma anche tanta imprudenza quando prova ad impostare la manovra dalle retrovie.RAJKOVIC 6 Attento a chiudere ogni varco agli avversari, dalle sue parti non si passa.SALVI 6 Buono il primo tempo dell'ex Cittadella che sfiora il gol e si mette in mostra con buone giocate. Cala nella ripresa.MURAWSKI 5,5 Fa a botte con un centrocampo folto come quello dei campani.FIORDILINO 6 Prova sempre a giocare il pallone con personalità, non sempre gli riesce.MAZZOTTA 5 Prestazione opaca da parte del terzino che sembra ancora in ritardo di forma.TRAJKOVSKI 5 Una traversa che poteva trasformarsi in un gran gol, poi nulla più.NESTOROVSKI 5,5 Il solito attaccante che fa a sportellate con tutti senza cavarne un ragno dal buco.MOREO 5 Evanescente, la sua presenza non si nota quasi e Tedino lo sprona a far di più. Nella ripresa esce per Haas.HAAS S.VRISPOLI S.VFALLETTI S.V