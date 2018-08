Mi auguro che i giornali sbaglino anche quest'anno, credo che Verona, Benevento, Crotone e Cremonese siano squadre costruite molto bene. Per quanto riguarda il Palermo io ho delle sensazioni positive.

Infine Tedino si è soffermato su Aleksandar Trajkovski e la sua scelta della maglia numero 10: "

Ha delle grandi potenzialità e sono sicuro che grazie al nostro aiuto farà il suo definitivo salto di qualità".

. I rosanero, dopo esser rientrati da Sappada. nello scorso weekend hanno disputato un'amichevole contro la Sicula Leonzio dove sono stati sconfitti per 2-0. Ma adesso è tempo di fare sul serio e Bruno Tedino è pronto a rilanciarsi dopo il brutto epilogo della scorsa stagione: "Mi sono rituffato in questa stagione come farebbe un ragazzino, perché se non dovessi avere entusiasmo allora dovrei cambiare mestiere. Siamo un bel gruppo al quale io credo davvero tanto. Non mi sento più forte rispetto alla scorsa annata, nella scorsa stagione dovevamo costruire mattone per mattone".: "Per me quelli che ci sono sono giocatori del Palermo calcio, il resto non mi interessa. Io valuto solo come si allenano e lo fanno tutti al meglio, al contrario li avrei cacciati a calci. Si sono allenati tutti molto bene e mi hanno dato anche delle soddisfazioni". Il Palermo tra le favorite della serie cadetta, ma Tedino è scaramantico: "