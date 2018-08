er provare a non sfigurare dunque l'allenatore è passato dal 4-3-1-2 visto fino ad ora con scarsi risultati in tutte le gare dal ritiro di Sappada, passando per quelle di Coppa Italia fino alla sconfitta della settimana scorsa con la Sicula Leonzio, al 4-3-2-1.

Il piu classico dei moduli ad albero di natale in cui spicca la presenza del doppio trequartista alle spalle dell'unica punta che sarà giocoforza Nestorovski. Il macedone, che è nella lista dei giocatori 'scontenti', ha l'ennesima occasione di mettersi in mostra a pochi giorni dalla chiusura dei mercati esteri, contrariamente senza offerte potrebbe anche restare in Sicilia per un'altra stagione per puntare ancora alla serie A. Per dar maggiori chance di andare a rete alle sue spalle Tedino gli metterà a supporto il connazionale Trajkovski, fresco di esordio con la maglia numero 10, ed il nuovo acquisto Falletti che giocherà la sua prima gara ufficiale in rosanero. Unica variante il possibile impiego di Moreo a gara in corso per dare maggior sostegno a Nestorovski.

L'altra novità sarà legata poi alla presenza dello svizzero Haas a centrocampo, per via della già citata assenza per squalifica di Jajalo, con Murawski e Fiordilino ai suoi lati. Tutta invariata poi il resto della formazione con Brignoli fra i pali, Bellusci e Rajkovic centrali e Salvi-Mazzotta la coppia di terzini. Ci sarà spazio poi a gara in corso probabilmente anche per Rispoli ed Embalo mentre Aleesami, Chovhev e Lo Faso hanno da poco ripreso il loro percorso di riatletizzazzione.

, sarà questo il mantra con cui Bruno Tedino proverà a superare un momento di difficoltà che vede il suo Palermo presentarsi ai nastri di partenza del campionato di serie B sempre fra le favorite per la promozione ma con tantissimi dubbi legati sia alla completezza della rosa nelle mani dell'ex tecnico del Pordenone che, sopratutto, allo scarso livello espresso nelle gare del precampionato. Se in questo mix ci si mette anche la possibilità che si possano registrare ancora delle cessioni da qui al 31 agosto allora il quadro è completo.ha comunque preparato al meglio la gara inaugurale prevista per domani in trasferta con la Salernitana. Lo ha fatto considerando ovviamenre le due pesanti assenze per squalifica del neo acquisto George Puscas in attacco ed del playmaker bosniaco Mato Jajalo. P