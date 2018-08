sembrava che quella maglia con il numero dieci sulle spalle, indossata con discreta personalità dal brasiliano ex Trapani nell'ultima sfortunata stagione, dovesse restare negli armadietti del 'Barbera' nel campionato di serie B che sabato prenderà il via con i siciliani impegnati contro la Salernitana. Durante il ritiro, e in tutte le sfide di avvicinamento all'esordio, infatti nessun calciatore ha raccolto la sfida di scegliere quel numero pesante, che a Palermo hanno indossato gente come Zauli, Brienza e sopratutto Fabrizio Miccoli, fino alla decisione di qualche giorno fa presa dal macedone Trajkovski., giunto alla sua quarta stagione con il Palermo, dopo un ballottaggio con il neo arrivato dal Bologna Cesar Falletti, chiamato in Sicilia proprio per prendere idealmente il posto di Coronado volato negli Emirati Arabi, ha deciso dunque di lasciare la sua maglia numero sette, che verrà indossata dal palermitano Lo Faso attualmente ai box per infortunio, per appunto quella col dieci. Una scommessa, innanzitutto con se stesso, quella di Trajkovski che fino ad ora in rosa non è mai riuscito ad incidere dimostrando quel potenziale che anche il tecnico Tedino gli riconosce., nel giro della nazionale macedone come il compagno di squadra Nestorovski, è dunque quello di divenire una meteora con quella maglia così come accaduto nelle recenti stagioni ai predecessori di Coronado. In tanti ricordano l'esperienza di Di Gennaro nel primo Palermo di Iachini oppure quelle ancor meno esaltanti del portoghese Joao Silva (nell'anno della coppia Dybala-Vazquez in serie A, ndr) o tantomeno dello svedese Hjliemark. Esempi quest'ultimi che, in un Palermo che punta per il secondo anno di fila alla promozione, possono incutere timore se commisurati al calore espresso dalla piazza anche se al trequartista, dopo tante occasioni perse, questa può essere l'ultima per caricarsi di responsabilità ricavando un posto nel cuore della tifoseria.