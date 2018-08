Il rapporto con Foschi e Tedino è ben saldo, ma ogni tanto qualche richiamo per il tecnico ci sta: "Ho richiamato Tedino perché ha la fiducia, però bisogna vedere i risultati. L'anno scorso ha concluso girone d'andata in vetta, adesso deve fare la stessa cosa, però anche nel girone di ritorno.

Cessioni all'estero? Secondo Foschi buone per Nestorovski e Aleesami, forse. Il mercato è stato quello che è stato non solo per noi, ma in generale.

Mercato Palermo flop? Ho detto solo che tutto il mercato in generale è stato un flop. Il mercato di Foschi non è stato un flop, è stato buono. Foschi è il numero uno. Se non è riuscito Foschi, che è un venditore nato, a far uscire alcuni giocatori che volevano uscire è perché il mercato non l'ha permesso".

. Un summit durato due ore all'incirca per parlare del futuro sportivo della società rosanero. Tema centrale di giornata però era il cambio al vertice del club di viale del Fante, con Daniela De Angeli nuovo presidente del CdA: "In un consiglio di amministrazione, quando dà le dimissioni un presidente come è successo con Giammarva, c'è una gestione provvisoria - ha premesso Zamparini intervistato dai giornalisti presenti -. Provvisoriamente farà il presidente del consiglio, non il presidente del Palermo Calcio. Sono due cose completamente diverse. Cosa è successo con Giammarva? Con lui ho un ottimo rapporto, c'è stato un dissidio fra i consiglieri di amministrazione, penso che il tutto si possa ricomporre".: "Ponte lavorerà con me qualora le altre due cordate non arriveranno al risultato. Lui è un collaboratore finanziario, ci vediamo spesso, sta facendo un piano. Le altre cordate? Una con Follieri che deve portare garanzie e l'altra è la cordata americana, una trattativa che purtroppo un rallentamento. Secondo me è la più sicura. Follieri ha depositato soltanto un foglio di carta, come Baccaglini che aveva depositato un foglio di carta. Chi sono gli americani? Ho discusso con un rappresentante. E' il braccio destro di diversi imprenditori americani importanti, è stato ospite mio a Firenze. La richiesta? Non c'è una richiesta chi vuole entrare metta i soldi per il Palermo. Se in questo momento entrasse qualcuno con 20 o 15, va bene. Follieri mi deve dare la garanzia e dimostrare che ha i soldi da investire per il club".: "L'anno scorso dieci punti in più potevamo averli se il Palermo non avesse fatto quello che ha fatto. Io oggi ai giocatori dirò come prima cosa che se il Palermo è in B è soprattutto a causa loro, poi ci sono tutte le altre cause. Eravamo la squadra più forte, ma non siamo riusciti a dimostrarlo. Quest'anno al posto di Coronado c'è Falletti, al posto di La Gumina c'è Puscas... Sono contento che Tedino abbia vicino a lui Foschi, perché quello che l'anno scorso è mancato a Tedino è stato proprio una figura come Rino Foschi. Se avessimo avuto Foschi l'anno scorso invece di avere avuto chi abbiamo avuto in questo momento saremmo in Serie A".