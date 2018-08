estiva in Italia si trattava per il suo passaggio all'Udinese in serie A, prima in coppia con Nestorovski e poi singolarmente, ma una non soddisfacente offerta da parte dei friulani per il suo cartellino e sopratutto il mancato reperimento sul mercato di un valido sostituto da parte di Rino Foschi hanno portato alla fumata nera finale e la sua permanenza in Sicilia. Per Mato Jajalo l'esperienza in maglia rosanero sembra destinata a proseguire, al di là del contratto in scadenza a giugno 2019, più per una pecca dell'organico a disposizione di Bruno Tedino, proprio nel ruolo di playmaker, che per un reale volontà del bosniaco di continuare a giocare in Sicilia.la rosa del Palermo, composta da quasi trenta elementi, ha un'evidente carenza proprio a centrocampo dove, come lamentato proprio dal tecnico, i siciliani si trovano con gli uomini contati tanto che nell'ultima amichevole persa contro la Sicula Leonzio nel ruolo di mezzala si sono alternati anche Rispoli ed Embalo mentre in quello di playmaker Corentin Fiore. I titolari nella sfida in programma sabato contro la Salernitana saranno Murawski, Fiordilino e appunto Jajalo che dopo essere stato vicino al trasferimento adesso potrebbe essere tolto dal mercato nonostante il probabile arrivo di offerte da altri campionati europei entro il 31 agosto.che, al netto dell'assenza prolungata di Chochev per l'edema osseo che tiene lontano dal campo il bulgaro dalla fine dello scorso campionato ed il ritardo nella preparazione dello svizzero Haas, anche in questo campionato può diventare uno dei leader così come nell'ultima sfortunata stagione. A questo punto, con il mercato in entrata fermo anche sul fronte svincolati, si renderà necessaria da parte dalla società uno sforzo per prolungare il contratto dell'ex Siena spalmando uno degli ingaggi più onerosi del club di viale del Fante.