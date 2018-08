. Dopo il comunicato del club campano, anche la squadra siciliana esprime la sua posizione in merito alla B a 19 squadre ed al possibile sciopero indetto dai calciatori. Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, ha parlato proprio di questo ai microfoni de Il Giornale di Sicilia: "I nostri giocatori scenderanno in campo regolarmente contro la Salernitana - ha premesso -. La società ha interpellato i calciatori e intendono fare il campionato senza nessuno slittamento. Il Palermo è felice di affrontare una Serie B a 19 squadre, così come tutte le altre società".: "Finalmente siamo riusciti a portare la B a 19 squadre, poi diventerà a venti come deve essere - ha dichiarato Zamparini -. C’è stato un po’ di buonsenso, quello che manca al signor Tommasi: è una scelta strumentale attraverso i sindacati, che hanno già rovinato l’Italia e vogliono fare lo stesso con il calcio. Era diventato straziante fare un campionato a 22 squadre facendo i playoff a giugno come nella scorsa stagione".