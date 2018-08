, è questo il dato emerso da questo precampionato del Palermo che dopo l'ultima amichevole ufficiale persa contro la Sicula Leonzio al 'Tenente Onorato' di Boccadifalco ha incassato altri due gol portando a sette il passivo rimediato nelle prime cinque uscite della stagione. Al di là della primissima gara disputata contro i dilettanti del Sappada, unica occasione in cui i ragazzi di Tedino sono riusciti a mantenere la porta inviolata, nelle restanti quattro gare con San Donà, Vicenza, Cagliari e appunto Sicula Leonzio i siciliani hanno sempre subito almeno un gol. Se con la formazione di serie D nel ritiro in Friuli i rosa subirono una rete per distrazione con le tre successive avversarie sono arrivate due reti per match denotando una costante che inizia a preoccupare.sembra orientato ad utilizzare la difesa a quattro, diversamente da quanto fatto nella passata stagione quando si affidò con profitto ad una retroguardia a tre (quella rosa a fine stagione fu la seconda migliore dopo quella del Parma e per lunghi tratti del campionato fu la prima, ndr) con i terzino utilizzati più in fase di spinta che di ripiegamento. Dall'inizio del ritiro invece l'ex allenatore del Pordenone si è affidato al lavoro di due centrali come Bellusci e Rajkovic con i nuovi arrivati Salvi e Mazzotta nel classico ruolo di terzino senza propensione offensiva. Tale scelta al momento sembra non pagare con gli stessi risultati che nel finale dello scorso campionato riuscì invece a trarre l'ormai ex tecnico Roberto Stellone.racconta di una difesa a tre che sin dall'avvento di Beppe Iachini portò bene al Palermo tanto da trovare proprio in Tedino un suo cultore. Ecco che quindi la fase della sperimentazione del 4-3-1-2 verrà messa subito alla prova finale contro la Salernitana in occasione della prima giornata di serie B sabato prossimo in trasferta. Nel caso di un'ulteriore gara deludente da parte della retroguardia, reparto composto da più elementi in assoluto nella rosa con ben dodici giocatori, è più che prevedibile infatti che Tedino, alla luce anche dell'eventuale permanenza di Rispoli, Aleesami e Struna, potrebbe tornare sui suoi passi.