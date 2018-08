. Il proprietario della società di viale del Fante però è convinto che il Palermo ha comunque un'ottima per affrontare il campionato, ma dopo la sconfitta con la Sicula Leonzio in amichevole ha voglia di incontrare Tedino e Foschi: "Ci incontreremo a breve - ha ammesso Zamparini ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Ci sentiremo e Foschi arriverà in città per questo, poi se faremo un summit di persona o telefonico si vedrà. Falletti per Coronado, Puscas per La Gumina e vediamo se ora va via Nestorovski. Di fatto è cambiato questo, non è che siamo meno forti dell’anno scorso… la squadra è la stessa. L’allenamento con la Sicula Leonzio non mi preoccupa, alla fine non si è trattato di una partita vera; la partita vera è stata a Cagliari è lì abbiamo fatto una buona prova".: "Ho visto le formazioni e mi sono meravigliato nel leggere certi nomi, probabilmente erano molto stanchi. Giocatori che sicuramente non saranno titolari oltretutto. Non so spiegarmelo, ma alla fine non è certo un problema: più che un’amichevole era un vero e proprio allenamento; non usiamola come riferimento".: "Ci troviamo giocatori che sono rimasti e direi che non è cambiato praticamente nulla. Anche per questo faremo il punto con Tedino, Foschi e i suoi collaboratori. Ma prima dobbiamo vedere chi rimane e capire con che modulo giocare e affrontare il campionato. Per come avevamo iniziato il mercato, eravamo partiti con un’idea molto diversa - ha concluso Zamparini -. E con la permanenza di gente come Rispoli e Aleesami, non possiamo fare giocare i Mazzotta o i Salvi".