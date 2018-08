, così come successo venerdì scorso in Italia, ed il Palermo può dunque ancora sperare di riuscire a lavorare in uscita per accontentare quegli elementi definiti 'scontenti' che fino ad ora non sono riusciti a trovare una sistemazione che accontentasse sia loro che il club di viale del Fante. Fino al 31 agosto infatti in Spagna, Germania, Francia, Olanda, Turchia e Portogallo si potranno effettuare ancora trasferimenti con diversi elementi della squadra siciliana che avranno dunque la possibilità di cambiare maglia per non rischiare di restare fuori da un progetto in Sicilia che non li vedi più fra i protagonisti. I calciatori interessati (Struna, Rispoli, Aleesami, Jajalo, Nestorovski, Balogh) hanno ancora un'opportunità di lasciare Palermo con Foschi che continuerà a lavorare su questa strada.dopo aver ceduto La Gumina, Coronado e Gnahorè ha realizzato un utile di 18 milioni che dista ancora però dai 25 che la società si era prefissata di raggiungere all'inizio della finestra di mercato. Quei sette milioni, che mancano all'appello per poter considerare soddisfacente la campagna cessioni, pertanto dovranno arrivare entro la prossima settimana anche se raggiungerli non sarà per nulla facile alla luce del fatto che molti degli elementi citati andrà in scadenza a giugno 2019. Una permanenza fino a gennaio della maggior parte di questi giocatori vanificherebbe gli sforzi dei siciliani che a quel punto li perderebbero senza guadagnarci nulla.quindi per cercare di piazzare ad esempio l'attaccante Iljia Nestorovski che rischia nel frattempo di partire titolare nella sfida inaugurale della stagione contro la Salernitana in trasferta dato che l'altro attaccante di ruolo, il neo acquisto George Puscas, sarà assente in Campania per via di una squalifica da scontare e rimediata nell'ultima gara della passata stagione quando il rumeno vestiva ancora la maglia del Novara. Per il macedone le piste calde sono quelle che portano in Francia, con il Bordeaux alla ricerca di un attaccante esperto, e ad un paio di club in Turchia. A contare saranno ovviamente le offerte che arriveranno dato che il Palermo per Nestorovski chiede non meno di 5 milioni.del difensore sloveno Struna (il Werder Brema è sempre rimasto alla finestra per il calciatore ex Carpi) o Aleesami, con i greci del Paok Salonicco che hanno già presentato un'offerta di 1,5 milioni per il terzino norvegese. Meno spiragli di trovare un posto oltre confine invece per Andrea Rispoli che dopo essere stato vicinissimo ad un ritorno al Parma (i ducali avevano offerto meno di un milione di euro ricevendo il secco no dei rosa) potrebbe nuovamente restare in rosa per un'altra stagione. Per il terzino campano c'è stato qualche timido sondaggio di squadre spagnole ma sembra difficile che Rispoli decida di lasciare l'Italia. Decisamente più probabile invece che l'ungherese Balogh decida di partire dopo una parentesi in rosanero decisamente negativa. A Tedino non dispiacerebbe tenere l'attaccante che però fino ad ora non ha dimostrato nulla di trascendentale, ecco che la richiesta di prestito dei ciprioti dell'Apoel Nicosia resta decisamente in piedi.