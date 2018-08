. Nonostante la sessione estiva di calciomercato è terminata due giorni fa, il macedone ha ancora la possibilità di lasciare la Sicilia per andare all'estero. Non è un mistero che il centravanti abbia voglia di cambiare aria e misurarsi in categorie e campionati più probanti.ma l'offerta del club bianconero non ha nemmeno lontanamente soddisfatto le richieste del direttore Rino Foschi. Adesso, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il macedone sarebbe finito nel mirino dei francesi del Bordeaux che sono alla ricerca di un attaccate per completare il loro pacchetto avanzato. Non solo il Bordeaux ma il numero 30 rosanero piace anche ad alcuni club turchi. Il futuro di Nestorovski lontano da Palermo, c'è tempo fino al 31 agosto...