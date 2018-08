e sopratutto all'indomani dalla conclusione della finestra estiva di calciomercato, che può all'apparenza gettare in cattiva luce il lavoro svolto fino ad ora dal Palermo di Bruno Tedino ma che, stando alle parole del tecnico rosanero, rappresenta soltanto una tappa nell'avvicinamento alla miglior condizione per affrontare un campionato che vuole i siciliani anche quest'anno fra i protagonisti per la promozione in serie A. Con la Sicula Leonzio termina 2-0 con gli ospiti già sul doppio vantaggio dopo la prima frazione (D'Angelo e Marano con due belle conclusioni a giro su cui Pomini non può nulla, ndr) in pieno controllo del match con i rosanero schierati non nella formazione titolare.infatti decide di mischiare le carte sin dall'inizio dando spazio alla probabilie coppia d'attacco che vedremo alla prima di campionato contro la Salernitana con Puscas e Nestorovski con la presenza di Trajkovski sulla trequarti e quella di Embalo schierato nell'inedita posizione di centrocampista. Un test da prendere con le pinze dunque al di là della composizione dell'undici schierato anche in virtù dei pesanti carichi di lavoro impostati dallo staff tecnico di Tedino che al termine della gara non si stupisce per nulla del risultato: "Sapevamo benissimo oggi di fare una partita difficile - ha ammesso il tecnico - e che non saremmo stati reattivi. L’indice di questa squadra è alto, ovviamente non sono scuse. Sapevamo di fare certe figure: questa è la vera chiave di lettura”., con diversi degli scontenti che dopo il gong del mercato in Italia non sono riusciti a trovare una sistemazione invece per l'allenatore è una situazione che può essere ancora risolta: "Da stasera (ieri, ndr), quando arriverà la società darò le mie ragioni. Finora noi, anche contro il Cagliari, abbiamo fatto bene. Forse a livello mentale qualcosa c’è stato, ma il mercato all’estero non è chiuso. Sapevamo che saremmo andati in contro alle difficoltà, la situazione è sotto controllo. Il patron sa perfettamente le mie idee. Faremo una chiacchierata e vedremo se prendere un certo tipo di linea. Se siamo questi, lavoreremo con questi”.hanno mosso ieri i primi passi con la loro nuova maglia e Tedino, nonostante la condizione fisica ancora non ottimale, lì giudica così: "Possono giocare insieme, ma sono in ritardo di condizione. George ha fatto un lavoro pesantissimo, Cesare deve ancora creare le basi ma credo molto in lui. Hanno fatto vedere però delle cose importanti, anche se sono in ritardo”.