, ma alla fine il Palermo è rimasto praticamente immobile, mantenendo di fatto la rosa con cui è sceso in campo nelle due gare ufficiali fin qui disputate, ovvero quelle di coppa Italia contro Vicenza e Cagliari. Nessun movimento di rilievo nè tra gli acquisti nè tra le cessioni nella giornata odierna, che in un certo senso è stata comunque convulsa, con il responsabile dell'area tecnica Rino Foschi che è stato protagonista di alcune trattative ma anche di un acceso diverbio, per un obiettivo di mercato che sembrava ormai trasformarsi in un affare fatto, ma che invece è stato mandato alle ortiche dalla Juventus, con il direttore sportivo Fabio Paratici (ex rosa tra l'altro) e il suo assistente Cherubini. Il mancato acquisto di Luca Clemenza può essere considerato il grande rimpianto dell'ultimo giorno di mercato del Palermo, con i bianconeri che avevano inizialmente accettato la proposta del Pescara, salvo poi cambiare ancora idea e spedire l'attaccante a Padova., in particolare per un altro obiettivo per l'attacco, ovvero Felipe Avenatti. Il centravanti uruguaiano sarebbe arrivato in rosanero per tornare ad affiancare il connazionale nonchè grande amico Cesar Falletti (rimasto di fatto l'ultimo colpo del mercato estivo), con cui ha già giocato prima alla Ternana e poi al Bologna. Tuttavia l'affare non si è concretizzato, visto che Avenatti ha ceduto alla corte dei belgi del Kortrijk. Sempre per quanto riguarda il reparto avanzato a disposizione di Bruno Tedino, nel pomeriggio Foschi ha fatto un tentativo con il Chievo per provare a mettere le mani su Manuel Pucciarelli, finito ai margini delle rotazioni offensive dei gialloblu. Un tentativo andato a vuoto sia con il club veneto che con l'agente dell'ex punta dell'Empoli, che dunque resterà alla corte di mister Lorenzo D'Anna. In difesa salta l'arrivo di Lorenzo Venuti, andato al Lecce anche per via di una serie di mancate cessioni.Inizialmente sembrava che questo affare si fosse arenato dopo la richiesta complessiva di 7 milioni di euro per la punta macedone e per Mato Jajalo, poi il club friulano ha deciso di riprendere il filo del discorso viste le difficoltà per altri obiettivi di mercato. Alla fine, vista la mancanza di alternative per il Palermo sul fronte del mercato in entrata, Foschi ha deciso di chiudere ogni spiraglio, tanto per il capitano quanto per il centrocampista di passaporto bosniaco, forse più ambito dai bianconeri rispetto a Nestorovski. Doppia mancata cessione, dunque, ma anche altri giocatori non hanno lasciato Palermo come si poteva prevedere. Tra questi spicca senza dubbio Andrea Rispoli, per il quale le porte di Parma e Bologna si sono chiuse e che potrebbe lasciare Palermo a giugno 2019 a parametro zero. Restano anche Haitam Aleesami, richiesto dal Chievo; Stefano Moreo, che la Juventus avrebbe voluto per la formazione B, e Norbert Balogh, richiesto a Cipro.