eduto a titolo definitivo alla URBS Reggina 1914. Il calciatore Marco Toscano si trasferisce in prestito al Trapani Calcio. Con la stessa formula Shaqir Tafa si trasferisce all'Associazione Calcio Cuneo 1905 e Simone Giuliano all'Associazione Sportiva Pro Piacenza 1919.

Marco Da Graca è stato ceduto alla Juventus F.C. con la formula del prestito con diritto di opzione in favore del club bianconero. Ivo Quaranta infine si trasferisce al Foggia Calcio con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione.

, siamo infatti all'interno dell'ultimo giorno di mercato in Italia con il Palermo che con il proprio direttore dell'area tecnica Rino Foschi proverà a piazzare gli ultimi colpi in entrate e cedere le pedine che non rientrano più nei piani del club di viale del Fante. Il lavoro maggiore del dirigente rosanero si concentrerà maggiormente su quest'ultimo frangente dato che diversi calciatori in rosa attendono di lasciare la Sicilia proprio nelle prossime ore, alcuni per tornare a giocare in serie A mentre altri per cambiare proprio campionato. Sarà la giornata della verità dunque per Iljia Nestorovski che spera di potersi accasare all'Udinese anche se la formula con cui i friulani richiedono l'attaccante macedone (prestito con diritto di riscatto mentre il Palermo chiede l'obbligo a 5 milioni) non soddisfa i siciliani.per l'ex Fiorentina Seferovic e Lapadula del Genoa potrebbe far saltare la trattativa con il Palermo che a quel punto si ritroverebbe il problema dell'alto ingaggio dell'attaccante da dover risolvere. Nel caso in cui invece Nestorovski dovesse trovare un nuovo club Foschi ha già pronto il sostituto che risponde al nome di Felipe Avenatti. L'attaccante uruguaiano, sfortunato nell'ultima stagione al Bologna insieme al neo acquisto rosanero Cesar Falletti, arriverebbe volentieri in Sicilia dove tornerebbe a far coppia con il connazionale così come ai tempi delle salvezze con la Ternana. In Emilia Avenatti attualmente si trova dietro nelle gerarchie del mister Pippo Inzaghi ai colleghi Falcinelli, Destro e Palacio dunque un trasferimento al Palermo in B sarebbe ideale per rilanciarsi.al di là dalla cessione entro oggi di Nestorovski dato che il macedone potrà trovare una sistemazione anche in un altro campionato con Grecia, Spagna e Francia che terranno aperta la propria finestra fino al 31 agosto. Proprio sfruttando tale termine i rosanero possono chiudere per il terzino norvegese Haitam Aleesami che nei prossimi giorni accetterebbe l'offerta dei greci del Paok Salonicco che avrebbe messo sul piatto una cifra fra i 2,5 e i 3 milioni di euro con il Palermo che si sarebbe preso tempo per riflettere sopratutto sull'ingaggio del calciatore. Chi firmerà già oggi per la sua nuova squadra sarà invece Andrea Rispoli destinazione Parma. Il laterale destro saluterà Palermo dopo quattro stagioni ad ottimi livelli.in rosanero dovrebbe arrivare Venuti dalla Fiorentina che dopo l'esperienza al Benevento ha voglia di rilanciarsi nel campionato cadetto. Sempre oggi si attende invece la firma di Luca Clemenza. Il trequartista classe '97 proveniente dalla Juventus in prestito secco per una stagione (che ha lo stesso agente del già citato Rispoli) che andrà a rinforzare un reparto avanzato in cui potrà giocare oltre che sulla trequarti anche da esterno o seconda punta fornendo al tecnico Tedino molte valide alternative.(il Cagliari lo cerca dopo la partenza di Castan e aver perso la sfida di mercato con la Sampdoria per Tonelli, ndr) Struna, lo sloveno senza offerte e con l'eventuale partenza di Rajkovic potrebbe restare, e Jajalo, cercato dall'Udinese all'interno dell'operazione Nestorovski con il Palermo che virerebbe su Fossati dell'Hellas Verona in caso di addio. Fra i passaggi minori i siciliani hanno invece ufficializzato le seguenti operazioni: Davide Peterman c