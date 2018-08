nelle ultime ore dedicate alla trattative. Stiamo parlando di Luca Clemenza, attaccante che Rino Foschi, in qualità di responsabile dell'area tecnica del club di viale del Fante, stava trattando con la Juventus fino a trovare l'accordo con le altre parti in causa. O almeno questa era la sensazione avuta dallo stesso Foschi fino alla giornata odierna, quando le carte in tavola si sono mischiate, clamorosamente e all'improvviso. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, con il suo vice Cherubini nelle vesti di "mandante", ha infatti completato la trattativa per il trasferimento in prestito secco di Clemenza al Pescara. E la cosa, com'era ovvio che fosse, non è andata affatto giù a un Foschi apparso a dir poco infuriato., sede degli ultimi giorni dedicati alle trattative di mercato, il dirigente romagnolo ha voluto esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti dello stesso Cherubini, reo in coppia con Paratici di essere venuti meno agli accordi raggiunti nei giorni scorsi per quanto riguarda il trasferimento di Clemenza al Palermo. L'accordo sembrava ormai raggiunto, ma la cosa più assurda è che alla fine il giocatore se ne andrà in prestito per un anno non ai rosa, ma nemmeno ai biancazzurri abruzzesi, visto che la corsa all'ingaggio del talentuoso attaccante classe 1999 se l'è aggiudicato il neopromosso Padova. E il mercato in entrata del Palermo, dopo questo affare sfumato sul filo di lana, potrebbe chiudersi qui nonostante qualche colpo ancora in canna.