di calciomercato che per il Palermo può riservare parecchi colpi sia in entrata che in uscita. Dopo gli innesti in attacco di George Puscas e Cesar Falletti i rosanero oggi concluderanno anche con la firma sul contratto, che lo legherà per un anno al club in prestito, e le visite mediche con il trequartista scuola Juventus Luca Clemenza. Il classe '97 si aggiungerà dunque ad una rosa già abbastanza competitiva su cui Rino Foschi lavora alacremente per portare a termine gli obiettivi prefissati prima delle ore 20 di venerdì 17. Dopo Clemenza infatti sarà il turno del terzino destro Venuti che al contrario di Clemenza dovrebbe arrivare a titolo definitivo dalla Fiorentina che si riserverà comunque il diritto di recompra sul calciatore fattosi le ossa in quel di Benevento.camminerà ovviamente di pari passo con quella per la cessione di Andrea Rispoli al Parma. Il campano, d'accordo al ritorno al club ducale dopo tre stagioni, lascerà spazio al nuovo arrivo in casa rosanero alleggerendo anche il monte ingaggi (il terzino guadagna 820mila euro, ndr) della società di viale del Fante. L'obiettivo del direttore dell'area tecnica è quello di liberarsi anche di altri ingaggi onerosi come quello ad esempio di Iljia Nestorovski che, in caso di permanenza anche quest'anno in rosanero, lieviterebbe da 1 milione a 1,5. L'Udinese, interessata non solo al macedone ma anche a Mato Jajalo, dovrebbe però mettere sul piatto almeno sette milioni per portarsi a casa sia l'attaccante che il centrocampista., che potranno trovare una sistemazione anche in Germania, Spagna e Francia con la sessione di mercato che in questi paesi scade il 31 agosto, i siciliani devono valutare l'interesse manifestato da parte del Cagliari, formazione che domenica ha eliminato proprio il Palermo dalla Coppa Italia, per il difensore serbo Slobodan Rajkovic. La dirigenza sarda infatti, dopo aver salutato Castan direzione Brasile, è alla ricerca di un centrale dal piede mancino in possesso di un ottimo anticipo e colpo di testa, sembrerebbe orientato dunque nei confronti del serbo che in questo precampionato si è confermato in ottima forma mettendo anche a segno due gol in Coppa contro il Vicenza. A far vacillare il Cagliari è però stata la prestazione del difensore alla 'Sardegna Arena' con i rossoblu che si sarebbero innamorati del gigante rosanero.a questo punto vacilla sul destino del proprio centrale che, fino a qualche giorno fa, non aveva alcun tipo di proposta. Riuscire a piazzare Rajkovic nelle battute finali di un mercato già abbastanza remunerativo per i rosa sarebbe un ottimo colpo dato che quello del serbo è attualmente l'ingaggio più alto in organico (1 milione e 300mila euro).