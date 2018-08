. Il fantasista uruguaiano, arrivato con la formula del prestito dal Bologna, nella conferenza stampa che rende ufficiale il suo approdo in maglia rosanero, svela subito cosa lo ha indotto ad accettare la corte serrata del responsabile dell'area tecnica Rino Foschi, con la prospettiva di scendere di categoria ma anche di farlo con la possibilità di tornare ad esprimersi e giocare ai suoi livelli e con regolarità: "Vivo tutto questo come un'opportunità per giocare - dichiara Falletti - , vengo qui con tanta voglia. Poi se sono arrivato in prestito secco non mi interessa, se faccio bene in questa stagione possono cambiare tante cose. E se tutto va bene e saliamo in A spero di restare qui e di giocare sempre per il Palermo, ma potremo vederlo solo alla fine del campionato".L'ex bolognese parla così del suo predecessore con il numero 10: "Coronado è un grande giocatore, che ha tanta tecnica, siamo simili ma diversi. Io cerco sempre di giocare più in velocità e di attaccare più spesso la porta. Il numero 10 non l'ho ancora deciso, deciderò dopo ma per me è una cosa secondaria, io sono venuto qui per giocare. Di brasiliano non ho quasi niente, sono nato a nord del Paese ma sono arrivato quasi subito a Montevideo". E poi ci sono i tanti ex palermitani che Cesar ha conosciuto a Bologna e Terni, in particolare Pipo Gonzalez e Nino La Gumina "Ho parlato tanto con Gonzalez che ha giocato a Palermo, mi ha detto che si sta bene e la città tiene molto alla squadra. Questo mi dà fiducia e voglia di iniziare e fare subito bene. Anche La Gumina mi ha parlato dei tifosi che sono molto caldi, e questo per un calciatore vale tanto".Al nuovo fantasista rosanero piacerebbe, ma le vie del mercato sono infinite: "Abbiamo giocato tanto insieme e lo conosco bene, mi piacerebbe giocare con lui perchè ci troviamo bene. Ma non so se succederà". A proposito di mercato, non sono mancate le richieste per un Falletti che però ha voluto solo il Palermo, come ha ammesso lui stesso in conferenza: "Abbiamo ricevuto tante richieste ma insieme al mio procuratore abbiamo deciso di arrivare al Palermo, è una squadra importante in Italia e l'abbiamo scelta perchè vogliamo fare bene e tornare subito in serie A. Non voglio parlare del primo anno a Bologna, stavo bene ma mi sono fatto male in ritiro e ho perso due mesi". E poi c'è la voglia di prendersi il posto in trequarti: "Ho giocato in tanti ruoli ma mi trovo bene sulla trequarti, lì alla Ternana ho fatto bene. Penso di poter fare tutto, mi adatto ad ogni allenatore ma il mio ruolo preferito è quello"., ma il giocatore uruguaiano crede di stare bene e di essere pronto per lasciare subito il segno in rosanero: "Sto benissimo, ho già lavorato bene in ritiro con il Bologna e mi sono allenato bene. Mi sento già pronto per giocare che è la cosa che mi manca, a maggior ragione se avrò la fiducia dell'allenatore. Mi sono posto l'obiettivo di giocare tutte le partite, so che il Palermo vuole andare in A e questo è l'obiettivo che ci siamo posti tutti. Faremo bene, c'è un bell'ambiente e fin dal primo allenamento ho visto un bel gruppo". Falletti torna in una serie B da lui affrontata a Terni solo per evitare la salvezza. Ora si sale uno scalino più grande, e queste sono le sue intenzioni per il futuro: "La serie B è sempre bella perchè devi sempre lottare per qualcosa, noi dobbiamo essere forti in casa e andare in trasferta per fare punti importanti".