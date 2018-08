ul contributo che l'estremo difensore ex Juventus saprà offrire durante la stagione si baseranno le fortune della squadra di Tedino.

ci aveva anche sperato in quella gara perfetta, preannunciata nella conferenza stampa che precedeva la sfida contro il Cagliari in Coppa Italia, ma dopo il 2-1 della 'Sardegna Arena' qualcosa evidentemente non è andata come si aspettava il tecnico rosanero. Eppure il Palermo visto ieri contro i sardi non avrebbe per nulla demeritato una vittoria o quantomeno un pareggio per portare la sfida ai tempi supplementari al cospetto di una squadra apparsa più avanti nella condizione atletica ma incapace di surclassare dal punto di vista tecnico una squadra che ha dimostrato di poter tenere testa ad un'avversaria di serie A. Cosa è mancato dunque al Palermo per fare lo sgambetto così come accaduto alle avversarie di Parma, Empoli e Frosinone (non a caso le prime tre della passata stagione di serie B che rispetto al Palermo sono state eliminate addirittura da formazioni ben più inferiori sulla carta, ndr)?in difesa con un Pavoletti in gran forma che ha fatto prevalere la sua qualità migliore, l'istinto da killer d'area di rigore, contro una retroguardia rosanero che con Rajkovic e Bellusci non ha comunque demeritato nel confronto con attaccanti rapidi come Farias e Sau e gli inserimenti dei vari Ionita e Barella le cui conclusioni sono state disinnescate dal nuovo portiere dei siciliani Brignoli. Proprio l'ex Benevento è stato una delle sorprese più gradite della serata con interventi sicuri e sopratutto provvidenziali per mantenere in equilibrio il match fino a venti minuti dalla conclusione. Anche squest'anno potrà privarsi della luce portata da un rinnovato Mato Jajalo. Il bosniaco, anche ieri fra i migliori in campo se non addirittura il migliore fra i suoi, ha tenuto botta contro avversari altrettanto insidiosi cercando anche spesso e volentieri il tiro da fuori andando vicino al colpo grosso. Le voci di mercato per lui sembrano ormai un lontano ricordo dunque, con la società che proverà a trovare un accordo per spalmare il suo ingaggio in più stagioni, mentre per altri suoi colleghi, con la sessione dei trasferimenti ormai agli sgoccioli, l'addio sembra l'opzione più scontata. Ecco che quello realizzato ieri su calcio di rigore potrebbe passare alla storia come l'ultimo realizzato dal macedone con la maglia rosanero.che, se nei prossimi giorni dovesse concretizzarsi la trattativa per portare all'Udinese il giocatore numero 30, riaprirebbe al calciatore proprio le porte della massima serie. Nel caso in cui, al contrario, Nestorovski dovesse restare in Sicilia per mancanza di offerte allettanti allora i rosa potrebbero tranquillamente fregiarsi ancora una volta del titolo di reparto avanzato più forte nel prossimo campionato cadetto. Gli arrivi di Puscas e Falletti, con Clemenza in rampa di lancio dalla Juventus, metterebbero infatti in pole position i siciliani per un posto da favoriti per la promozione diretta.