. Il Palermo giocherà la prima giornata del campionato cadetto 2018/2019 contro la Salernitana sul campo dello stadio "Arechi", nel weekend del 25 e 26 agosto. La prima gara casalinga si giocherà nel weekend successivo contro la Cremonese. L'attesa per la pubblicazione del calendario è stata davvero lunga, visto che prima dell'inizio della cerimonia di stesura delle 36 giornate della prossima serie B ha vissuto uno slittamento di almeno un'ora. Tutta colpa delle tensioni ancora aperte tra la FIGC e la Lega del secondo campionato calcistico del nostro Paese, a causa della presenza delle sole 19 squadre, con tanto di date e altre situazioni contingenti. Alla fine, però, il buonsenso ha prevalso e le squadre ammesse alla prossima stagione in serie B hanno potuto conoscere il proprio cammino, che inizierà sabato 25 agosto con la prima giornata., con un anticipo (Opening Day) venerdì 24 agosto, e si chiuderà sabato 11 maggio 2019. Ci saranno 5 turni infrasettimanali:Confermato il format natalizio: 23 e 30 dicembre con il turno infrasettimanale giovedì 27 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio 2019.Quando si gioca? L’anticipo si gioca il venerdì alle ore 21, tre gare si giocheranno alle ore 15 di sabato, una alle 18, due di domenica alle 15 e un’altra sempre di domenica alle 21. Infine il posticipo del lunedì sempre alle 21.1a giornata: Salernitana-Palermo2a giornata: Palermo-Cremonese3a giornata: Foggia-Palermo4a giornata: Palermo-Perugia5a giornata: Brescia-Palermo6a giornata: RIPOSO7a giornata: Palermo-Crotone8a giornata: Lecce-Palermo9a giornata: Palermo-Venezia10a giornata: Carpi-Palermo11a giornata: Palermo-Cosenza12a giornata: Palermo-Pescara13a giornata: Verona-Palermo14a giornata: Palermo-Benevento15a giornata: Padova-Palermo16a giornata: Palermo-Livorno17a giornata: Spezia-Palermo18a giornata: Palermo-Ascolilegate soprattutto alla già citata disputata tra FIGC e Lega di serie B per quel che riguarda il numero delle squadre, concluderà il proprio campionato - almeno relativamente alla regular season - al "Cino e Lillo del Duca" di Ascoli Piceno contro la formazione bianconera. Tutto dipenderà dalla situazione relativa anche agli accordi presi tra la stessa Lega cadetta e Perform, società che si è occupata dell'ottenimento dei diritti e che aveva stipulato un accordo per un campionato con almeno 20 squadre iscritte. La sensazione è che non finirà qui, visto che la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni è previsto per il prossimo 7 settembre, e potrebbe portare grosse novità fino addirittura a stravolgere l'intero calendario che è stato stipulato in questa caldissima serata di metà agosto.