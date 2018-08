Il fantasista uruguaiano classe 1992, come si legge nel breve comunicato apparso sul sito ufficiale del club di viale del Fante, arriva dal Bologna con la formula del prestito e di fatto va a prendere, nello scacchiere tattico rosanero, il posto lasciato vacante da Igor Coronado, approdato a metà luglio tra le fila della formazione araba dello Sharjah. Falletti torna dunque a giocare nel campionato cadetto, in cui ha mosso i primi passi nel calcio italiano indossando la maglia della Ternana, in quattro felici stagioni tra le fila degli umbri. In rossoverde, il nuovo fantasista della formazione rosanero ha disputato ben 124 partite, realizzando 17 reti e sfornando 14 assist, dimostrandosi molto valido sia sul piano della realizzazione che sul piano dei passaggi decisivi per i compagni di squadra.quando il giocatore sudamericano ha effettuato le rituali visite mediche prima di trovare l'accordo con il Palermo, dopo che era arrivato quello tra il responsabile dell'area tecnica rosanero Rino Foschi e la dirigenza del Bologna, desiderosa di trovare una sistemazione ad un giocatore che, altrimenti, non avrebbe trovato spazio sotto la guida di Roberto Donadoni. Si attende ancora la comunicazione relativa alla presentazione alla stampa di Falletti come nuovo giocatore del Palermo. Sta di fatto che, quasi un mese dopo aver perso Coronado, mister Bruno Tedino ritrova un altro giocatore - anch'esso di origini sudamericane - in grado di accendere sia il gioco della squadra, apparso abulico e privo di guizzi nelle prime due gare ufficiali contro Vicenza e Cagliari, ma soprattutto la fantasia dei tifosi, sperando che l'arrivo di un talento cristallino come Falletti e di un vero e proprio ariete d'area come Puscas possa portare a un ritorno importante sotto l'aspetto della vendita di abbonamenti e biglietti per le singole partite.