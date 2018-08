vevamo di fronte una squadra importante come il Cagliari. Maran lo conosco molto bene ed è un grandissimo allenatore. Abbiamo fatto una gara egregia, la prestazione è stata secondo me molto buona. Chiaramente va migliorata, dobbiamo sicuramente migliorare le carenze che abbiamo in questo momento. Siamo appena quattro settimana che lavoriamo e sono soddisfatto di come stiamo giocando"

non può che essere soddisfatto per la prestazione contro una squadra di serie A. Bruno Tedino, tecnico del Palermo, analizza in questo modo la prestazione dei suoi alla 'Sardegna Arena': "ASul Cagliari: "Hanno giocato con ritmi davvero elevati nel primo tempo, è stato arrembante, mantenere questa pressione per così tanti minuti è difficile. Oggi è stata una buonissima gara di calcio, le due squadre hanno proposto un bel gioco".