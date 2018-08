PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Fiordilino; Trajkovski; Nestorovski, Balogh. All.: Tedino.

Dopo tre stagioni ai margini della rosa per l'attaccante ungherese sembra arrivato il momento di giocarsi le ultime chances per guadagnare un maglia da titolare nella prossima stagione con Bruno Tedino in panchina. L'occasione è quella offerta stasera dal terzo turno eliminatorio di Coppa Italia nella vetrina della Sardegna Arena contro il Cagliari di Rolando Maran (diretta testuale LiveSiciliaSport dalle 20.10) dove Balogh troverà spazio in attacco in coppia con Nestorovski. Niente esordio dunque per il nuovo arrivato George Puscas, a detta del tecnico rosanero ancora indietro con la preparazione e dunque non pronto per una gara delicata come quella di questa sera che ripropone la sfida già visto proprio l'anno scorso con i sardi vittoriosi ai calci di rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.Tedino riproporrà dunque il 4-3-1-2 già visto contro il Vicenza nel turno precedente con Brignoli in porta e la difesa a quattro in cui i centrali saranno ancora Rajkovic e Bellusci con Salvi e Mazzotta, quest'ultimo insidiato da Szyminski, ad agire da terzini. A centrocampo confermato il pacchetto di mischia con Jajalo in cabina di regia e Fiordilino e Murawski ai lati del bosniaco. Sulla trequarti si rivedrà Trajkovski in appoggio delle due punte che saranno appunto Balogh e Nestorovski con Moreo pronto a subentrare nella ripresa.. Dopo il colpo Puscas Rino Foschi intanto ha praticamente chiuso per un altro obiettivo della campagna acquisti come il trequartista del Bologna Cesar Falletti. L'uruguaiano ha deciso di abbracciare l'avventura in Sicilia rinunciando alla serie A e torna dunque nella serie cadetta dove tanto bene fece con la maglia della Ternana. Fra domani e martedì il calciatore è atteso in città per firma e visite mediche. I rosa comunque non si fermano qui, in entrata si seguono sempre l'altro fantasista Clemenza ed il difensore Migliorini mentre in uscita ci sono da piazzare sempre Rispoli, Aleesami, Struna e Nestorovski. Sul macedone ci sarebbe l'interesse dell'Udinese in serie A.Maran risponde con un modulo a specchio in cui Pavoletti e Farias saranno le punte supportate da Ionita. In difesa davanti a Cragno giocheranno Romagna e Ceppitelli come centrali e Faragò e Lykogiannis sulle fasce. Mediana con tanta qualità con la presenza di Castro, Cigarini e Barella infine. Assente l'ex Joao Pedro per via della squalifica comminata fino al prossimo mese.Cragno; Faragò, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Barella; Ionita; Farias, Pavoletti. All.: Maran.Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2.