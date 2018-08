BRIGNOLI 7 Il portiere rosanero è il grande protagonista con una serie d'interventi che tengono in piedi il match per lunghi tratti. Imparabili le conclusioni di un attaccante di razza come Pavoletti.SALVI 5 In difficoltà contro avversari di categoria superiore, condizione ancora da migliorare per l'ex Cittadella.RAJKOVIC 5,5 Gara di contenimento per il serbo che sbaglia qualche intervento di troppo.BELLUSCI 6 Quando vede sfuggire avversari maggiormente veloci come Farias e Sau prova a metterci una pezza con l'esperienza.MAZZOTTA 6 Meglio rispetto alla gara con il Vicenza ma ancora troppo timido rispetto a quello che si aspetta Tedino.MURAWSKI 6 Un giallo nel primo tempo che ne condiziona la prova. Nella ripresa Tedino lo richiama in panchina per Embalo.JAJALO 6,5 Almento tre conclusioni che potevano valere il gol. Il bosniaco è fra i più positivi della serata.FIORDILINO 6 Una certezza, morde le caviglie dei giocatori sardi e quando può prova anche la conclusione.TRAJKOVSKI 6 Gara opaca nella prima frazione, decisamente meglio nella ripresa dove va vicino al gol.NESTOROVSKI 6,5 Un gol, seppur su calcio di rigore, che riporta i rosa a sperare per un attimo nella qualificazione.BALOGH 5 Delude l'ungherese lanciato dall'inizio. La conclusione da due passi sbaglaita dopo un tiro deviato di Jajalo è lo specchio dalla sua prestazione.EMBALO s.vMOREO s.v