A disp: 1 Alastra, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 13 Ingegneri, 23 Fiore, 24 Szyminski, 26 Santoro, 31 Pirrello, 33 Gallo.

All.: Bruno Tedino.

CAGLIARI: 28 Cragno; 24 Faragò, 56 Romagna, 23 Ceppitelli (cap.), 22 Lykogiannis; 29 Castro, 8 Cigarini (Bradaric 79'), 18 Barella; 21 Ionita; 17 Farias (Sau 62'), 30 Pavoletti (Cerri 85').

A disp: 12 Daga, 16 Aresti, 2 Pajac, 3 Andreolli, 4 Dessena, 19 Pisacane, 20 Padoin, 27 Deiola, 32 Han.

All.: Rolando Maran.

ARBITRO: Paolo Valeri (Roma 2).

74' Jajalo prova la conclusione da fuori, Cragno para.67' Conclusione di Pavoletti deviata in calcio d'angolo.63' Primo cambio per Tedino, fuori Balogh dentro Moreo.60' Brignoli respinge un tiro di Barella.58' Nestorovski ci prova di sinistro da fuori area ma non impensierisce Cragno.54' Brignoli salva su una conclusione ravvicinata di Farias.Rigore del macedone per fallo di mano di Lykogiannis. Cragno spiazzato.49' Ci prova Nestorovski, Cragno devia in corner.Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.45' Un minuto di recupero.39' Primo ammonito del match, è Rajkovic.33' Reazione dei rosanero con Fiordilino che impegna Cragno, palla in corner.30' Rajkovic buca l'intervento in difesa ma Pavoletti non ne approfitta.29' Brignoli costretto ad uscire di testa per anticipare Farias lanciato sul filo del fuorigioco.26' Faragò per Ionita che stoppa e tira debolmente.25' Gioco fermo per soccorrere Brignoli infortunato dopo uno scontro con Pavoletti.22' Jajalo impegna Cragno che para il bolide del bosniaco e si salva sul successivo tap-in di Balogh che mette fuori.19' Predominio assoluto del Cagliari, Ceppiteli di testa su corner di Cigarini, la palla finisce alta sopra la traversa.17' Farias al volo dopo una respinta corta della difesa del Palermo, ancora corner.16' Palermo poco propositivo, il Cagliari chiude bene tutti gli spazi e con Barella resta sempre pericoloso.12' Cagliari propositivo, stavolta è Ionita a trovare un calcio d'angolo.10' Pavoletti servito da Castro non trova l'impatto con il pallone che arriva debolmente dalle parti di Brignoli.8' Barella molto attivo costringe Brignoli al calcio d'angolo.7' Trajkovski prova a servire Nestorovski ma viene anticipato dal portiere Cragno.6' Barella ci prova da fuori con una conclusione insidiosa, Brignoli para agevolmente.Pavoletti 31', 73', Nestorovski rig. 52'32 Brignoli; 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 27 Mazzotta; 35 Murawski (Embalo 77'), 8 Jajalo, 21 Fiordilino; 7 Trajkovski; 30 Nestorovski (cap.), 17 Balogh (Moreo 63').