Il tecnico rosanero, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di coppa Italia in terra sarda, ha fatto sapere che il nuovo centravanti arrivato dall'Inter non può essere considerato per la seconda sfida ufficiale della stagione soprattutto per ragioni fisiche: "Su Puscas ci sono tre cose da dire. In primis la ricerca di un giovane emergente che ha enormi qualità. Poi lo sforzo fatto dalla società per prendere un giocatore che era sulla bocca di tutti. Infine c'è da sottolineare ancora il lavoro incessante del direttore, Puscas è un giocatore che mi ha sempre fatto gola e da questo punto di vista sono molto soddisfatto per il suo arrivo. Si è presentato dopo essersi allenato non regolarmente e non in maniera intensa, quindi necessita di fare un rodaggio per non rischiare di farsi male. Siccome è successo con Salvi, Haas e tutti i nuovi, penso che sia meglio inserirlo in maniera graduale, e a Cagliari non ci sarà".e intende soprattutto concentrarsi sulla stagione appena iniziata. Anche perchè c'è un gruppo che, nonostante le voci di mercato, sta lavorando bene: "L'anno scorso è il passato, noi dovevamo lavorare in anticipo e cercare di portare dei risultati che sono alla portata del gruppo. Ovviamente c'è ancora il mercato aperto e a me non interessa, noi lavoriamo in settimana sul campo a prescindere dal nome e sono orgoglioso di guidare un gruppo che sta lavorando non bene, benissimo. Faccio i complimenti a questi ragazzi che si stanno comportando in maniera professionale. In teoria non dovrebbe essere una sorpresa, ma in questo momento qua lo è, e noi abbiamo solo il compito di lavorare". Tedino svela anche cosa bisogna, e soprattutto non bisogna fare, per fare bene a Cagliari: "Spero ci siano tante cose da migliorare. Il Cagliari punisce se lasciamo spazi, dovremo stare raccolti e tenere la palla coperta il più possibile, dovremo fare anche un lavoro importante in fase di non possesso"., soprattutto negli uomini. In attacco, ad esempio, potrebbe esserci spazio per un Norbert Balogh che, a detta di Tedino, ha dato delle buone risposte in settimane soprattutto sul piano mentale, visto che il mister non lo discute sotto l'aspetto tecnico: "Credo che faremo qualcosa di diverso, ma non ci sono bocciature per nessuno. Dovrò rivedere tutti, è giusto dare la possibilità a chi lavora bene durante la settimana. Qualcuno mi ha messo dei dubbi, qualcuno mi ha dato delle certezze, e in base a questo regime meritocratico farò delle scelte. Balogh ha dimostrato negli ultimi giorni di avere una mentalità e un approccio diverso, e questa per me è una grande soddisfazione, il talento è indiscutibile ma deve metterlo a disposizione della squadra. Sta facendo cose buone sul piano della maturità, spero che questo impatto gli consenta di essere un buon giocatore".In ogni caso, Tedino sa perfettamente di trovarsi di fronte una squadra ben allenata e con elementi di grande qualità, pertanto è consapevole di dover mettere in atto una prova ai limiti della perfezione per avere chances di passare il turno: "Vedere una squadra che gioca bene a calcio domani vorrebbe dire che siamo perfetti, il Cagliari ha affrontato l'Atletico Madrid tre giorni fa e ha dimostrato di allenarsi da più tempo. In più ha un allenatore davvero bravo, fa del ritmo e delle transizioni i propri punti forti, oltre ad avere un palleggio all'altezza della situazione. Dovremo essere perfetti per poter fare una buona partita". "Non mi interessa, che ci siamo 19 squadre o 22 noi pensiamo solo di volta in volta all'avversario da affrontare"., non è difficile pensare a qualche trattativa ancora aperta, anche se Tedino vuole concentrarsi sui giocatori a sua disposizione, e non sui sogni: "Non mi aspetto niente perchè il mercato è complicato ed è in mano a chi sa fare le trattative. Mi aspetto solo di portare ogni giorno un lavoro sempre migliore, abbiamo bisogno di tempo ma è chiaro che le voci di mercato fanno sì da rincorrersi in continuazione. Abbiamo altri obiettivi". Si parla in questo senso anche del futuro di Ivaylo Chochev, mai visto in campo dopo il playoff e sul quale non sono mancati i rumors di mercato: "Non c'è nessun caso, io non sono un dottore, ma c'è un problema a livello osseo che non si risolve dall'oggi al domani. Chochev ha avuto un infortunio fastidioso all'ultima di campionato ed è una cosa difficile da recuperare. Il ragazzo è meraviglioso".