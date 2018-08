Dopo il rinvio della conferenza stampa, inizialmente prevista per la fascia centrale della settimana, il nuovo centravanti del Palermo ha parlato presso la sala stampa del "Tenente Onorato" di Boccadifalco, esprimendo in prima battuta la soddisfazione per aver abbracciato la causa della formazione rosanero, nell'immediata vigilia dell'impegno di coppa Italia in quel di Cagliari: "Appena ho sentito il Palermo ho subito detto al mio procuratore che era la prima scelta - ha dichiarato l'ex centravanti di Benevento e Novara - , ho visto il forte interesse del direttore che ringrazio tanto. Sono venuto qua con grande voglia ed entusiasmo, sono fiducioso perchè la squadra può fare bene e mi aspetto di fare una grande stagione. Ho sentito grande entusiasmo in questi giorni attorno alla squadra, la piazza ha tagliato traguardi importanti e sfide del genere mi piacciono".oltre a quella avanzata dal direttore Rino Foschi. Alla base della sua scelta, però, c'era il fatto di provare una nuova sfida tra le fila di una squadra che si pone degli obiettivi ambiziosi: "Avevo ricevuto offerte dalla serie A e dall'estero, ho preso bene questa scelta. I tempi lunghi non sono dipesi da me, ma da tante altre cose. Prima di fare una scelta bisogna vedere bene tante situazioni, la famiglia in primis, e poi dare il via ad una nuova sfida. Alla fine sono arrivato qua e sono convinto che le cose andranno bene, il gruppo si allena bene". Si parla anche del primo approccio tra Puscas e il Palermo, avvenuto durante la scorsa stagione ma che non ha portato a nulla di fatto, visto che il romeno è poi andato al Novara: "Ho visto l'interesse del Palermo, ma non so se era reale o presunto, dovete chiedere al mio procuratore se c'è stato un contatto"., e lo stesso Puscas ammette di avere avuto pochi dubbi, in primis sul piano ambientale: "Ho parlato con tantissime persone e nessuna di loro mi ha detto cose negative, tutti mi hanno detto di scegliere Palermo e sono contento perchè tutti mi hanno parlato bene. Io stesso sapevo di fare la scelta giusta. Sono contento di essere qua, non vedo l'ora di scendere in campo". Dopo tanto peregrinare in giro per l'Italia in prestito, Puscas lascia l'Inter a titolo definitivo e questa è un'altra bella sfida per lui: "Questa è una cosa nuova, ho firmato per il Palermo per quattro anni e vivo in una città meravigliosa. Prendo tutto come una sfida e spero di essere al più presto uno di casa qui a Palermo". Il Palermo non ha potuto presentare Puscas prima di oggi, e il giocatore stesso ne svela i motivi: "Non è dipeso da me, c'era da completare alcune cose tra Inter e Palermo ma io nel frattempo mi sono allenato e mi sono messo a disposizione, aspetto di essere al 100% per giocare. Deciderà il mister se farmi giocare domani".Tuttavia, Puscas ammette di non avere il chiodo fisso dato dall'aggiudicarsi un vessillo così importante: "Se un compagno desidera il numero 10 o l'ha avuta in passato non mi metto in mezzo, il numero lo scelgo con calma. Sono sicuro di poter migliorare in tutto, scendo in campo per questo e mi aspetto che quest'anno le cose potranno andare meglio e potrò diventare un giocatore ancor più importante. Tutti gli elementi del Palermo per me sono importanti, abbiamo già un buon rapporto in campo e fuori, mi trovo già bene con tutti". Ogni attaccante si pone degli obiettivi alla vigilia di una nuova avventura. Lo ha fatto anche Puscas prima di arrivare a Palermo, ma non vuole sciolinare numeri: "Ho degli obiettivi personali importanti, i numeri me li tengo per me e alla fine dirò se li ho raggiunti o meno. Benevento? Forse eravamo inesperti, ma eravamo un grande gruppo e lavoravamo tantisssimo. I risultati ci hanno fatto scendere di morale".