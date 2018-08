un calcio malavitoso - ha dichiarato il proprietario del Palermo a Il Giornale di Sicilia -. Il vero scandalo è il silenzio mediatico su questa situazione. Non c’è rabbia, lo sapevo già che sarebbe andata a finire così, è del tutto normale. Quando la Procura federale nelle sue richieste inserisce la possibilità di penalizzare in A una società che ha condizionato una partita di Serie B, senza poi nemmeno fare ricorso, fa capire quanto questa sia una sentenza politica".

. Tra le varie sentenze ed un mercato che non riesce a decollare, soprattutto in uscita, il Palermo prova a preparare la prossima stagione. L'esito della sentenza di ieri sul caso Parma è stato negativo, ma il patron del club di viale del Fante Maurizio Zamparini non ci sta: "E': "Se premiano Frosinone e Parma dove dobbiamo andare? Io per fortuna me ne sto andando, perché è uno schifo. Abbiamo già chiesto alla Federazione l’autorizzazione sulla clausola compromissoria in modo da chiedere l’intervento della giustizia ordinaria e se non dovessero darci il via libera troveremo il modo di farlo comunque. Quanto fatto da Parma e Frosinone è degradante, impensabile per un calcio a questo livello".: "Si è inserito per fare pubblicità a se stesso, ma non ci sono le credenziali. Ancora non c’è una trattativa: loro hanno manifestato l’intenzione e l’avvocato Anania sta verificando le loro credenziali per capire se sono all’altezza di poter fare un’offerta".: "Giammarva che spero che rientri e se non lo fa non riesco a capire il perché. Secondo me è una situazione sanabile, solo che c’è una differenza: Giam­marva è palermitano, mentre la De Angeli è veneziana… Provate a mettere d’accordo un pa­lermitano con una veneziana e vi assicuro che non è facile. Impossibile rivedere Giammarva presidente? No, spero di riportarlo dentro con assoluta serenità e che le cose si ricompongano"