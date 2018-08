Il campionato cadetto ripartirà con 19 squadre, e non più con le 22 con cui si è disputata l'ultima stagione. Non ci saranno dunque ripescaggi per sopperire alla mancanza di formazioni nell'elenco delle compagini ai nastri di partenza del prossimo campionato, dopo le mancate iscrizioni di Avellino, Bari e Cesena, entrambe sparite dai radar del calcio italiano e quasi certamente condannate a ripartire dall'inferno della serie D.in merito soprattutto alla composizione del calendario in vista della stagione 2018/2019: "La Lega B comunica che i calendari del campionato Serie BKT 2018/19 saranno resi noti a Milano, nella sede di via Rosellini, lunedì alle ore 19 con l’organico previsto a 19 squadre. La Lega B, inoltre, si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e comportamenti e azioni antigiuridiche, illegittime e pregiudizievoli nei confronti della Lega e/o delle società associate.".