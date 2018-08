, con il rumeno George Puscas ufficializzato nella giornata di ieri e che molto probabilmente sarà già a disposizione di Bruno Tedino per la sfida del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia contro il Cagliari in programma domenica in Sardegna, il Palermo adesso si concentra anche sulle cessioni da effettuare per sfoltire una rosa che ha al suo interno ancora diversi elementi che hanno manifestato la volontà di lasciare la Sicilia o che non rientrano più nei piani della società. Un caso anomalo è quello però di Giuseppe Bellusci, difensore centrale inizialmente messo sul mercato ma che dopo il ritiro di Sappada è tornato nuovamente fra i papabili nel mantenere un posto in maglia rosanero.nelle ultime ore si sono intensificati infatti i contatti da parte dell'Hellas Verona che, dopo aver chiuso la scorsa settimana per il polacco Dawidowicz soffiandolo proprio al Palermo, ha intenzione di rinforzare la propria retroguardia con un elemento esperto come il cosentino. Una richiesta quella degli scaligeri che però non prevede una valutazione economica bensì uno scambio proposto dallo stesso club veronese che avrebbe messo sul piatto un altro difensore come Nicolò Cherubin (più di 200 presenze fra serie A e B) o il centrocampista Marco Fossati, già accostato ai rosa nelle fasi iniziali del mercato. Il Palermo però al momento ha rimandato al mittente la proposta facendo leva sulla volontà di Bellusci di continuare la parentesi in Sicilia.ad una diretta concorrente per la promozione in serie A, che potrebbe portare a nuove evoluzioni nei prossimi giorni dato che il club allenato da Fabio Grosso vuole fortemente il difensore. Chi invece potrebbe salutare già nella giornata di oggi il club di viale del Fante è il laterale sinistro Haitam Aleesami. Sul 27enne norvegese oltre all'interesse conclamato del Torino c'è anche quello degli inglesi del Fulham che si sono fatti concretamente sotto per il giocatore (la finestra di mercato inglese chiude oggi, ndr) offrendo 1,5 milioni di euro che il Palermo ha rifiutato valutando il proprio calciatore almeno il doppio. Se il Fulham dunque riuscirà ad avvicinarsi ai 3 milioni richiesti dal Palermo allora Aleesami potrà fare i bagagli direzione Londra.. Il macedone dopo l'arrivo di Puscas ha sempre meno spazio nell'attacco della prossima stagione dunque la cessione entro la prossima settimana sembra la soluzione più vantaggiosa per il bomber che però, rispetto all'anno scorso, ha meno estimatori visto il suo rendimento calante per via dei tanti infortuni che ne hanno pregiudicato la continuità. Con il patron Zamparini che ha ammesso di voler provare a trattenere il serbo Rajkovic ed il bosniaco Jajalo (per entrambi si proverà a spalmare gli ingaggi in più anni) in uscita si attendono novità per Struna con il Werder Brema che tenterà l'affondo finale.