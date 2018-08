La giovane allieva del Circolo del Tennis Palermo sta facendo vedere tutte le proprie doti in terra di Germania, per la precisione ad Augsburg, dove sta ottenendo risultati importanti sia in singolare che in doppio. Partendo dal primo caso, la Abbagnato è attualmente in semifinale, forte della testa di serie numero 3 ma anche di un cammino fin qui imperioso: bye al primo turno, vittoria in tre set contro la padrona di casa Marie Gklanou, poi dominio al turno successivo contro l'altra tedesca Vorwerk e infine succeso netto anche ai quarti contro Johanna Lippert, altra giocatrice di casa. In doppio, in coppia con la russa Marta Belokrylova con cui è numero 1 del seeding, la Abbagnato ha trionfato nel tabellone dopo il successo in finale contro il tandem composto dall'altra italiana Isabella Righi e dalla britannica Hannah Smith, teste di serie numero 3.