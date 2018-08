contro Campodarsego e Cosenza, parte oggi in maniera ufficiale con la presentazione ufficiale di Raffaele Rubino e Vincenzo Italiano. Il direttore sportivo ha iniziato il suo discorso di benvenuto spiegando cosa bisogna fare per il futuro del club granata: "Sono onorato e contento di far parte di questa storica società e di fare la prima esperienza in prima persona. Non ho perso tempo a venire qua, ho percepito solidità in società e mi è stato detto di poter operare entro determinati range e parametri da rispettare. Ci sono alcune situazioni da valutare, in particolare con alcuni giocatori che stanno pensando di tenere in considerazione altre offerte. Ma per ora io posso solo ringraziare i giocatori che attualmente sono qui, perchè si sono comportati da professionisti e lo hanno dimostrato con una grande prestazione sabato in coppa Italia".Si tratta di Desiderio Garufo, esperto centrocampista rimasto senza squadra dopo l'addio al Parma, e Joao Silva, giovane difensore in arrivo dalla Primavera del Palermo. Ma il lavoro del direttore sportivo del Trapani non può e non deve fermarsi qui: "Ho meno tempo di tutti gli altri per poter agire, solitamente nelle difficoltà si lavora meglio. La piazza in un certo senso attira, noi non dobbiamo convincere nessuno e porteremo in squadra solo gente convinta e che non abbia dubbi. Non abbiamo parlato di costi e di spese, il mister non mi ha dato obiettivi ma devo comunque mettergli in mano una squadra competitiva. Può essere che in settimana riusciamo a chiudere. In difesa arriveranno 3 o 4 elementi. A centrocampo un paio di elementi arriveranno. In attacco abbiamo solo una punta e serve almeno un ricambio. I giovani, ad ogni modo, saranno la nostra risorsa".con una bella prestazione di un giovanissimo Trapani al cospetto del Cosenza. Ovviamente il tecnico si aspetta una mano dal mercato, fermo restando che il suo metodo di lavoro si è già intravisto e potrebbe portare a qualcosa di importante, come lui stesso ha ribadito nelle sue prime parole odierne: "Se non si riesce a giocare bene si fa fatica a vincere le partite, i ragazzi devono poter dimostrare quello che si fa in allenamento. In una professione come la mia ci vuole passione per far capire ai ragazzi i propri insegnamenti, io ho una passione esagerata e da parte mia c'è l'intenzione di trasmettere la voglia di fare bene. In pochi giorni siamo riusciti a far vedere ottime cose. Se durante l'anno avremo ancora un apprendimento così veloce dei miei insegnamenti, credo proprio che potremo fare qualcosa di straordinario. Se sono qui devo ringraziare l'Arzignano, ho conosciuto una società e un gruppo di giocatori fantastici".soprattutto sotto l'aspetto lavorativo. Unità di intenti e volontà di allestire un gruppo forte e solido sono alla base del 'matrimonio' tra allenatore e ds: "Non ci conoscevamo con Raffaele prima di ora, ci siamo confrontati e ci siamo dati le stesse risposte. C'è grande sintonia su tutto, dal sistema di gioco da adottare ai singoli reparti da sistemare nell'ambito della rosa. Questo è un grosso vantaggio per entrambi, partiamo con questa grande sintonia". E poi si parla anche del grande nodo legato alla data di inizio del campionato, ancora una volta slittata in un clima di profondo caos. Italiano la pensa così: "Se continuano a slittare il campionato, a noi fanno un grandissimo favore visto che siamo partiti in ritardo (ride, ndr). Non voglio entrare nel merito della questione, io mi voglio occupare solo di cose di campo, ma è chiaro che uno slittamento di una o due settimane non può che farci comodo".