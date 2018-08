George Puscas ed il Palermo hanno deciso di convolare a nozze dopo un lungo inseguimento durato quasi tutta la finestra di mercato estiva e che, ad un certo punto, aveva visto quasi naufragare del tutto le possibilità che l'attaccante di proprietà dell'Inter potesse vestire la maglia rosanero. In effetti fino alla giornata di ieri le possibilità che l'ex giocatore di Benevento e Novara accettasse l'offerta da parte del club di viale del Fante non avevano ricevuto alcuna accelerata registrando anzi al contrario un passo indietro in virtù dell'inserimento nella trattativa dell'Hellas Verona che aveva offerto al giocatore 500mila euro netti a stagione d'ingaggio, cifra che il Palermo non era disposta a spendere., anche se dall'alto di un accordo già raggiunto con l'Inter per il trasferimento del calciatore, sembravano aver abbandonato la pista che portava a Puscas fino all'avvistamento dello stesso giocatore nel pomeriggio di ieri a Palermo nella sede della società. Una visita lampo che ha spiazzato un pò tutti tranne il direttore dell'area tecnica Rino Foschi che eludendo le domande in merito alla presenza del calciatore ha preferito mantenere comunque il riserbo nei confronti di una trattativa delicata che per i siciliani rappresenta un vero e proprio colpo per la categoria. Puscas infatti, protagonista nel girone di ritorno della passata serie B, per il Palermo di Tedino visto domenica contro il Vicenza rappresenta la pedina giusta da inserire in un attacco a dir poco sterile.sarà quindi quella della probabile firma da apporre sul contratto e, subito dopo, quella delle visite mediche e dei primi contatti con la realtà di Palermo per Puscas che diventerà un nuovo attaccante a disposizione già per la prossima sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. L'accelerata per Puscas apre la pista anche ad altre operazioni che Foschi intende chiudere già in questa settimana per consegnare al proprio la formazione più assortita possibile per l'inizio della prossima stagione. Con l'arrivo di Puscas si apre la possibilità di veder andar via Nestorovski. Il macedone, in attesa di conoscere le evoluzioni del mercato, ha ammesso di poter restare anche quest'anno nonostante la concorrenza in avanti possa iniziare a diventare troppo pesante.in rosanero potrebbe essere Luca Clemenza. Il trequartista di proprietà della Juventus e di ritorno dalla tournèe negli Stati uniti con i bianconeri campioni d'Italia è l'obiettivo su cui Foschi ha messo gli occhi per sostituire il partente Coronado. Un regalo certamente per l'ex tecnico del Pordenone che con Clemenza in campo (si lavora sulla base del prestito con diritto di riscatto) potrà schierare con maggior sicurezza quel 4-3-1-2 intravisto nella prima sfida di Coppa Italia. Per quanto riguarda la difesa infine questa sarà sempre la settimana decisiva per conoscere le intenzioni del club rosanero nei confronti di Angella dell'Udinese, chiamato a prendere il posto dello sloveno Struna.