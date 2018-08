. Circa otto mesi dopo l'uscita di scena dai panni di presidente, a vantaggio di Giovanni Giammarva proprio poco prima dell'inizio del 2018, Maurizio Zamparini porta all'interno dell'organigramma societario del club di viale del Fante un altro esponente della famiglia. Stiamo parlando di Silvana Zamparini, soggetto vicino alla squadra negli anni precedenti soprattutto nei panni di tifosa, e che ora entrerà a pieno titolo nella stanza dei bottoni della compagine rosanero come consigliera. Al suo fianco arriva anche una seconda donna nel nuovo CdA del Palermo calcio, ovvero Daniela De Angeli. Quest'ultima, che ha operato negli ultimi anni come ragionera della contabilità del club, entra a far parte del Consiglio d'Amministrazione con il ruolo di responsabile amministrativa.Sarà ancora lui, almeno fino al prossimo Consiglio d'Amministrazione, il presidente del Palermo nonostante le voci - subito zittite - relative alle sue presunte dimissioni. Per quanto riguarda l'ingresso a pieno titolo di Silvana Zamparini tra i consiglieri del club di viale del Fante, la nomina è ancora da rendere effettiva visto che non è ancora stata accettata la sua carica. Chi invece ha lasciato in maniera definitiva il CdA rosanero, sempre nel corso del consiglio che si è tenuto lo scorso 12 luglio, è l'avvocato Andrea Bettini. Il legale era stato nominato dai consiglieri tre mesi fa con l'incarico di sveltire le operazioni di cessione del pacchetto azionario del club e di ricerca di nuovi acquirenti per il club, ma visto lo stato di fermo delle trattative (reali o presunte) la sua figura è stata sollevata dall'incarico.