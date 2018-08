PALERMO - George Puscas è un nuovo giocatore del Palermo. L'attaccante romeno classe 1996 approda al club di viale del Fante a titolo definitivo dall'Inter, dopo aver disputato l'ultima stagione in prestito con la maglia del Novara. Nelle casse della compagine nerazzurra andranno poco meno di tre milioni di euro, un'offerta che il sodalizio guidato dai cinesi di Suning aveva già accennato diversi giorni fa. C'era da convincere solo il giocatore, che in carriera vanta anche una promozione in serie A nel 2016/17 col Benevento. E lo stato di empasse è stato sbloccato nelle ultime ore, con il Palermo che ha superato la concorrenza - composta soprattutto dal solito Verona - ed è riuscita a strappare il sì di Puscas. Il centravanti, arrivato in città nella giornata di ieri, ha firmato un contratto di durata quadriennale e con ogni probabilità sarà a disposizione di Bruno Tedino per il prossimo impegno ufficiale, ovvero la sfida di coppa Italia in programma domenica sera sul campo del Cagliari.