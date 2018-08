A disposizione: 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 11 Embalo, 17 Balogh, 23 Fiore, 24 Szyminki, 26 Santoro, 28 Haas, 31 Pirrello, 33 Gallo.

Allenatore: Bruno Tedino.

L.R. VICENZA: 22 Grandi, 2 Bianchi D., 5 Bizzotto (cap), 13 Pasini, 24 Stevanin, 8 Bianchi N., 6 Zonta, 7 Laurenti, 28 Curcio, 10 Giacomelli, 23 Maistrello.

A disposizione: 1 Albertazzi, 11 Tronco, 14 Zarpellon, 17 Salvi, 20 Bortot, 21 Bonetto, 26 Gashi, 27 Andreoni.

Allenatore: Giovanni Colella.

ARBITRO: Francesco Fourneau (Roma 1).

31' Ottimo lancio di Rajkovic per Nestorovski che stoppa di petto in area ma al momento di calciare perde troppo tempo e viene anticipato.24' Trajkovski vicino al gol con una conclusione d'esterno destro che accarezza il palo su assist di testa di Nestorovski.25' Vicino alla prima mezz'ora del match con i rosanero che provano a pungere con azioni manovrate mentre gli ospiti si affidano al contropiede. Sostanzialmente gara bloccata con i padroni di casa poco concreti in attacco.16' Calcio di punizione da parte di Nestorovski alto sopra la traversa.13' Ci prova Curcio con una conclusione da fuori ampiamente larga sulla destra di Brignoli.9' Murawski cerca in area di rigore Trajkovski ma l'attaccante rosanero viene fermato sul più bello da un intervento di uno dei difensori biancorossi.4' Occasione per Moreo che stacca di testa ma commette fallo su Grandi in uscita, l'attaccante appoggia poi il pallone in rete ma il gioco era già fermo.Batte il Vicenza,Nestorovski indossa la fascia da capitano.4-3-1-2 confermato per Tedino che schiera Trajkovski in posizione di trequartista alle spalle delle due punte che saranno il connazionale macedone Nestorovski e Moreo. Nel Vicenza 4-3-2-1 con Maistrello unica punta con Curcio e Giacomelli alle sue spalle.: 32 Brignoli; 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 27 Mazzotta; 35 Murawski, 8 Jajalo, 21 Fiordilino; 7 Trajkovski; 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.