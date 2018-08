Infine il capitolo Nestorovski. A rilanciare sulla possibile permanenza del macedone in Sicilia è stato Il Giornale di Sicilia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, visto l'ormai quasi impossibile approdo di Puscas in rosanero (ha offerte da 700 mila euro a stagione), i rosanero "rischiano" di dover trattenere l'ex Inter Zapresic. Se Foschi non riesce portare un sostituto del centravanti della Macedonia difficilmente verrà lasciato libero di accasarsi altrove.

. I rosanero devono prima pensare alle uscite e poi alle entrate, ma il tempo stringe. Per questo motivo il direttore dell'Area Tecnica Rino Foschi vorrebbe accelerare le operazioni. Le cessioni di Coronado, La Gumina e Gnahoré hanno permesso alla società rosanero di riuscire a coprire il "buco" causato dalla mancata promozione nella massima serie., con i rosanero che hanno la necessità di consegnare a Tedino un nuovo centravanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino del Palermo sarebbe finito Gonzalo Bueno, attaccante uruguaiano del Nacional Montevideo che qualche anno fa fu anche accostato alla Roma. La trattativa è ben avviata, con i rosanero che hanno proposto un prestito con diritto di riscatto.. Anche in questo caso la negoziazione è già pressoché definita con il giovane attaccante che dovrebbe arrivare a Palermo in prestito. Se i bianconeri, di ritorno dalla tournée statunitense, dovessero fare marcia indietro l'alternativa è Falletti del Bologna.