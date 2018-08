per la prestazione offerta, in mezzo a mille difficoltà e al cospetto di un avversario di caratura superiore. Il Cosenza è riuscito ad avere la meglio sui giovani del Trapani solo dopo i tempi supplementari, e il tecnico della formazione granata sottolinea la grande prova fornita da una squadra imbottita di elementi provenienti dal settore giovanile: "C'è grande soddisfazione per aver visto tanti ragazzi della Berretti mettere in difficoltà una squadra che tra pochi giorni affronterà il campionato di serie B. C'è grande rabbia perchè pensavo di poter vincere, i ragazzi hanno fatto una prestazione straordinaria, però devo dire che dopo quattro allenamenti fatti in un certo modo oggi qualcosa si è visto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, dobbiamo lavorare e migliorare, ma abbiamo concluso la gara con una formazione di ragazzini"., visto che nel turno precedente di coppa Italia contro il Campodarsego è andato in panchina ma senza aver valutato la squadra. Ora le sue sensazioni sono buone: "Avevamo ricevuto complimenti nell'altra partita. Per quanto riguarda il mio lavoro ho fatto solo presenza nella prima gara, i ragazzi venivano da alcuni giorni di lavoro col precedente staff. Adesso la squadra è stata affidata a me e lavoreremo con le mie idee e i miei principi. Mettere sotto una squadra come il Cosenza, che nelle ultime gare ha fatto stare male il Trapani e i suoi tifosi, e uscire dal campo tra gli applausi è motivo di soddisfazione". Anche perchè questo gruppo ha dimostrato grinta e personalità, nonostante i pochi allenamenti col nuovo tecnico: "Ci sono squadre che ci mettono mesi per trovare l'identità, è già un grande traguardo aver visto la squadra così stasera. Ho visto grande disponibilità, credo che quest'anno ci divertiremo".E Italiano sa quanto sia importante avere una figura di questo tipo per rafforzare la rosa: "È normale che questa non può essere la rosa che può affrontare un campionato di serie C, con tutto il rispetto per i ragazzi che sono scesi in campo finora. Anche loro possono pensare di avere un futuro roseo, dopo aver giocato contro un avvesario così valido con questa personalità". Il tecnico è anche consapevole della situazione di ridimensionamento di un Trapani che, però, deve dare il massimo per fare un campionato di qualità: "Questo non sarà un campionato come quello dello scorso anno, ci ridimensioniamo un po' e non saremo la squadra da battere. Ma questa deve essere una grande motivazione per noi, dobbiamo cercare di tornare ad essere una squadra importante, con il lavoro e ricostruendo tutto, e dimostrando di essere degni del Trapani".