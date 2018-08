, ma sempre alla ricerca di una sfida da affrontare e magari da vincere. Il tennista palermitano, che finora in stagione si è portato a casa i titoli a Budapest e a Umago, con in mezzo il cammino maestoso al Roland Garros fino alla semifinale, si interfaccerà per la prima volta in carriera in un torneo del circuito maggiore su cemento. E sarà per lui anche la prima volta negli Stati Uniti ad un certo livello, visto che Ceck sarà ai nastri di partenza del Masters 1000 in programma sui campi di Toronto, in Canada. Prima apparizione per l'allievo di coach Simone Vagnozzi su questi campi, e subito un ostacolo non da poco da superare al primo turno, con il tabellone che è stato sorteggiato nello scorso pomeriggio italiano.nel torneo in programma sul cemento canadese, in quello che sulla carta è un match che non lo favorisce del tutto, a dispetto del vantaggio dato dal ranking. Il giocatore statunitense è al 41esimo posto nella classifica mondiale, ma ha più dimestichezza nel giocare partite sul cemento americano rispetto al palermitano, il quale si è comunque allenato dall'altra parte dell'oceano in questi ultimi giorni, dopo aver trionfato sulla terra croata di Umago. Cecchinato e Tiafoe, entrambi sprovvisti di una testa di serie, sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone, e il vincente di questa sfida affronterà uno tra Milos Raonic e David Goffin. Non è ancora stato reso noto l'ordine di gioco della prima giornata, pertanto non è dato sapere quando si giocherà l'incontro.