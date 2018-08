agli occhi dei tifosi e di tutto il Palermo. Nella prima conferenza stampa dopo il ritorno da Sappada, che è anche quella che precede la sfida contro il Vicenza, il tecnico rosanero spiega quali sono gli stimoli che lo stanno inducendo a ripartire: "Vorrei essere sempre me stesso, soprattutto come uomo. Anch'io nella mia vita ho commesso degli errori, comunque figli di valutazioni ed estemporaneità. L'anno scorso c'era una situazione e quest'anno ce n'è un'altra, venivamo da una delusione e da una depressione per la retrocessione, mentre quest'anno si viene da un playoff perso. L'anno scorso la retrocessione era sotto certi aspetti prevista negli ultimi mesi, quest'anno invece c'erano dei buoni presupposti e nei playoff ho visto un ottimo Palermo come l'avevo visto nel girone di andata. Avrei scommesso tutto sul Palermo ai playoff".anche sulla base di una migliore conoscenza del gruppo e dell'ambiente. Tedino in questo senso manifesta tutta la propria ambizione in vista di una stagione che riparte da una gara insidiosa sulla carta: "Non sono più guardingo, sono più concentrato. Se l'anno scorso ero una persona che tutti dovevano conoscere, soprattutto negli spogliatoi, quest'anno non più. Non porto in campo solo il lavoro e il rapporto interpersonale, ma anche la convizione di costruire qualcosa di importante, la stima reciproca e l'autostima che l'anno scorso hanno fatto fatica ad arrivare. Lo scopo finale è sempre quello di fare un campionato importante, di giocare bene e di vincere. Non mi piacciono quelli che si nascondono, questa città e questa proprietà sono ambiziosi, quindi vuol dire che si vuole arrivare in una categoria importante".Si parte da una squadra data come seria candidata alla promozione diretta ad un gruppo che si sta componendo, ma per Tedino tutto ciò non fa differenza: "Partiamo leggermente a fari spenti, il mercato è ancora in atto, quindi in questo momento abbiamo la possibilità di lavorare con dei ragazzi. Quelli che staranno meglio sul piano mentale e fisico avranno la possibilità di giocare. Nessun calciatore è venuto da me a dirmi di non voler giocare, voglio essere onesto in primis con me stesso e poi con loro. Ci sono delle situazioni in embrione per molti calciatori, sulle quali dobbiamo vedere le risposte che dà il campo, che è l'unico giudice. Se chiedo ad un calciatore se vuole giocare, mi dirà sempre di sì. Sono domande che non vanno neanche fatte. Il direttore mi ha detto di guardare il campo, per il momento sono tutti a disposizione"., con la squadra e con la piazza, dopo l'esonero in seguito alla batosta di Venezia. In questo senso Tedino vuole mettersi tutto alle spalle, anche perchè crede di avere a disposizione un gruppo solido con il quale potersi divertire e far divertire: "Si sono dette tante cose, tra le quali qualcosa può essere sbagliata, ma non serbo rancore. L'anno scorso è passato, si impara e si migliora, si stringono dei patti di sangue per raggiungere un obiettivo. In questo momento non c'è nessun giocatore che dà l'impressione, in campo, di voler andare via. Poi quel che succede fuori dal campo sono questioni che riguardano la società e i contratti, e io non posso metterci le mani. Io vedo il campo insieme allo staff, e decideremo in base a questo ciò che succederà. Avere un gruppo coeso facilita le cose, nel calcio moderno non è facile. Noi in partita cercheremo di fare quel che abbiamo provato in settimana, e questo deve dare spinta all'ambiente ma anche allo spogliatoio".Per lui si prospetta un approdo al Verona, Tedino esprime un pizzico di delusione, più che altro per la mancata spinta del giocatore a tornare: "Non l'ho sentito, io sono dell'avviso che ci vuole venire a Palermo deve farlo con grande volontà ed entusiasmo. Siccome la firma la si fa in tre, se lui è voluto andare a Verona avrà trovato delle soluzioni diverse e ha messo il Verona prima del Palermo. Io a Palermo voglio gente che venga qui con voglia, se non lo ha capito o lo ha fatto propendere per il Verona, lo lascio fare. Mi dispiace perchè pensavamo che il rapporto fosse più duraturo, ma di giocatori ce ne sono tantissimi, magari più bravi". Rajkovic e Jajalo: "Mi auguro che facciano parte del progetto, sono due ragazzi molto seri che vengono da un'annata strepitosa. Qualsiasi allenatore vorrebbe avere gente così in rosa, ma non sono cose che mi riguardano, devo solo fare il mio lavoro".Brignoli e Pomini sembrano ancora in ballottaggio, anche se l'ex estremo difensore di Ternana e Benevento sembra avere qualcosa in più: "Abbiamo quattro portieri e uno staff di cui mi fido molto, mi diranno il loro pensiero dopo l'ultima seduta. È giusto che ci sia una vittoria di tutti, ma il responsabile devo essere sempre io, quindi deciderò io in base a ciò che verrà fuori dalla riunione tecnica. In questo momento è normale che ci aspettiamo da Brignoli qualcosa in più, la società si è impegnata molto per prenderlo". Un altro giocatore in dubbio è Peppe Bellusci, uno dei più in difficoltà in ritiro ma completamente ristabilito secondo il mister: "È in gruppo, ha la possibilità di giocare domani. Ha avuto un problema e ha dovuto ripartire da zero, associandosi al gruppo ma facendosi ancora male. Ora che si è ripreso, è da considerare un elemento del gruppo, ma se gioca lo dico prima ai calciatori e poi alla stampa"., visto che ci sono state alcune partenze pesanti e dolorose. In questo senso Tedino ritiene di aver trovato il giusto equilibrio per apportare dei cambiamenti: "Ci sono delle situazioni diverse rispetto all'anno scorso, gente come La Gumina e Coronado non c'è più. Bisogna far giocare la squadra in maniera diversa e valutare i giocatori che ho a disposizione. Abbiamo lo stesso compito che avevamo l'anno scorso. Eravamo in difficoltà all'inizio ma ci siamo dati da fare parecchio. Quando hai a disposizione che ti vogliono bene, è tutto più facile". Si parla anche degli infortunati, che purtroppo non mancano. Tedino elenca gli indisponibili per domani: "Quest'anno abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista lavorativo, sia io che la parte atletica. La squadra sta rispondendo bene e sono contento. Chochev è fermo per un problema, Struna ha male al ginocchio, Aleesami ha un edema e Lo Faso fa ancora fisioterapia".In entrambe le amichevoli precampionato la fascia è andata a Rado Murawski, ma Tedino ammette di avere un'idea comunque legata alla chiusura del mercato: "Rispondere a questa domanda presuppone una risposta al fatto di chi potrà restare. Un'idea ce l'ho, ed è un'idea che ho da quando sono arrivato a Palermo, ma dipende anche da ciò che succederà. A me è sempre piaciuto avere leader silenziosi nel ruolo di capitano". L'impatto del pubblico potrebbe essere importante, anche se il mister sostiene che le prestazioni e i risultati sono la causa principale della reazione dei tifosi: "Vedere lo stadio pieno di gente ti dà una carica superiore, ma siamo sempre noi gli artefici di tutto. Dobbiamo far bene per far sì che la gente ci spinga, ma quel che abbiamo visto martedì ci ha riempito di orgoglio e soddisfazione. Vogliamo ripagare questo entusiasmo iniziale con una prestazione maiuscola perchè siamo costretti a fare sempre meglio. Do un valore alto alla gara, è la prima ufficiale e il Vicenza non è semplice da battere".