, domani sera al 'Barbera' arriva il Vicenza per il secondo turno preliminare di Coppa Italia, ma il Palermo di Bruno Tedino fatica ancora ad avere un'identità dettata dalle vicende di mercato che lascia molta incertezza sulle sorti di parecchi giocatori attualmente in rosa che dovrebbero lasciare il posti ai nuovi arrivati per via dei propri ingaggi. La formazione che schiererà il tecnico trevigiano domani sarà infatti un mix fra nuovi acquisti e 'scontenti' con le trattative che nelle prossime ore potrebbero portare ad ulteriori novità sia in termini di permanenze che di addii. I siciliani, con il direttore dell'area tecnica Rino Foschi impegnato al massimo per piazzare almeno tre colpi, al momento però si trovano a dover fronteggiare la concorrenza di altre società che vogliono essere subito protagoniste nel prossimo campionato di B.sembra un vero e proprio confronto a viso aperto per aggiudicarsi obiettivi comuni fra le due società con quella gialloblù che al momento sta infliggendo sonore sconfitte a quella di viale del Fante. Gli scaligeri, della vecchia conoscenza rosanero Fabio Grosso, dopo aver chiuso per Samuel Di Carmine, obiettivo dichiarato del Palermo già dalla precedente sessione di mercato, e Ragusa dal Sassuolo, altro nome accostato ai rosa, ha chiuso a sorpresa anche per il polacco Pawel Dawidowicz. L'importante pedina, voluta con forza da Tedino e gradita anche da Foschi, fino ad ieri era infatti sul punto di tornare in Sicilia, dopo che Foschi aveva praticamente trovato l'accordo con il Benfica per una cessione a titolo definitivo sulla base di 3 milioni di euro, ma l'inserimento dell'Hellas con una proposta di prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A, e sopratutto 350mila euro a stagione per il calciatore, hanno fatto tornare sui propri passi sia la società lusitana che il calciatore la cui volontà è risultata decisiva.per i rosanero che contavano già di avere in mano un giocatore importante per gli schemi di Tedino che invece dovrà rinunciare ancora a quello che resta sempre un ex giocatore rosanero. In fatto di ex Foschi in queste ultime ore avrebbe tentato il riavvicinamento con la Sampdoria per Rolando, terzino destro in grado di giocare anche a centrocampo, che il Palermo ha mollato dopo l'epilogo poco gradito da parte dei liguri nella cessione di La Gumina all'Empoli. Foschi, conscio della volontà del proprio allenatore di volere in Sicilia almeno uno fra Dawidowicz e l'ex Latina, starebbe dunque lavorando per ricucire i rapporti con la dirigenza blucerchiata e riportare Rolando in rosanero.con il rumeno che preferisce attendere ancora qualche giorno prima di decidere di abbracciare la causa rosanero, e quelle per Clemenza e Pessina con i canali aperti per discutere del passaggio del trequartista e del centrocampista rispettivamente con Juventus ed Atalanta. Nel caso dell'ex Ascoli bisognerà aspettare la fine del tour in America dei bianconeri, con Clemenza grande protagonista con la rete realizzata al Benfica, mentre per il giovane nel giro dell'under 21sarà decisivo il giudizio che ne farà il tecnico Gasperini dopo averlo visto all'opera nella doppia sfida nel preliminare di Europa League vinto contro il Sarajevo. Per quanto riguarda le cessioni infine Aleesami, attualmente fermo per un problema muscolare, è ormai ad un passo dal Torino.