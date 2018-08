Nel momento decisivo ho chiesto di restare da solo per poter valutare i pro e i contro di Empoli e Sampdoria. Sono rimasto seduto su una sedia venti minuti. In una stanza vuota. E, alla fine, ho scelto di legarmi all’Empoli, perché avrò più tempo a disposizione per dimostrare il mio valore".

La sfida con Cristiano Ronaldo lo esalta, ma La Gumina preferisce l'antagonista del portoghese, Leo Messi: "Ronaldo è Ronaldo. Però io preferisco Messi. L’argentino è talento allo stato puro mentre il portoghese è un campione che si è costruito lavorando con grande impegno - ha dichiarato il entravanti classe '96 -. Stiamo parlando di un fenomeno che ha vinto tanti Palloni d’Oro. Non vedo l’ora di tornare allo Juventus Stadium. Un impianto che mi ha fatto venire i brividi anche quando l’ho visto senza tifosi. Tra l’altro, avrò come avversario nuovamente Bonucci. Un duello che aspetto da tempo, quando ci ho giocato contro, con lui ho avuto uno scontro verbale. Mi aveva fatto un brutto fallo da dietro e io gli avevo risposto. Il centrale della Juve è uno dei più forti difensori in circolazione. Spero di metterlo in difficoltà. Dybala? Mi è bastato allenarmi un’ora con l’argentino per capire che avevo accanto un fenomeno. Miglior marcatore? Nell’ordine: Ciro Immobile, Mauro Icardi, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala".

. L'attaccante classe '96 ha lasciato la squadra della sua città per trasferirsi in Toscana, sponda Empoli, per riuscire a crescere sotto tutti i punti di vista. La società del presidente Fabrizio Corsi, dopo un lungo tira e molla è riuscita ad aggiudicarsi il cartellino del centravanti siciliano per 9 milioni di euro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, La Gumina ha dichiarato: ": "Ho fatto una scommessa con il mio procuratore Vigorelli - ha ammesso La Gumina -. Vinco se segno almeno dieci gol. Sono ottimista. Mi piacerebbe calciare anche i rigori ma dovrò ‘combattere’ con Caputo, tra noi due c’è stato un feeling immediato, faremo una bella coppia. L’obiettivo primario è conquistare la salvezza. Ma questo è un gruppo che può anche provare a guardare qualche metro più in alto. Nell’amichevole contro l’Eintracht di Francoforte abbiamo dimostrato di poter reggere il confronto anche con avversari di livello superiore. Andreazzoli? E’ fantastico. Con i giovani ha tanta pazienza. Cosa che non hanno altri suoi colleghi. E insegna un calcio divertente. L’Empoli gioca un po’ come il Napoli di Sarri".: “Il mio idolo è Del Piero - ha premesso l'attaccante -. Però io ho caratteristiche diverse. Diciamo che il mio modello è più Morata. Anche quando gioco alla Playstation schiero l’attacco bianconero. Paulo Dybala, Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Anzi, ora ci sarà Cristiano Ronaldo al posto dell’argentino. Posso dire che nello scambio ci ho guadagnato“.: "La città di Palermo è nel mio cuore - ha concluso La Gumina -. Spero che la squadra di calcio torni subito in Serie A".