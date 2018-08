Hanno cercato in tutti i modi di conquistare la promozione e ci sono riusciti".

La Juve non cede Higuain per la qualità del calciatore ma per un discorso di equilibri. Con l’arrivo di Ronaldo me l’aspettavo. Al Milan è mancato un attaccante come il Pipita, con lui va ad equilibrare il reparto. Davanti se vuoi lottare per vincere hai bisogno di giocatori così. Il Milan ha fatto un ottimo acquisto.

Belotti? È un grandissimo giocatore - ha concluso Stellone -. L’anno scorso ha avuto qualche difficoltà. Ma tornerà quello di due anni fa”.

. L'allenatore nativo di Roma ha sfiorato la massima promozione con il Palermo persa solamente nella finale playoff contro il Frosinone: "A Palermo ho vissuto un’esperienza breve ma molto intensa. Per come è andata la finale non siamo riusciti a centrare la promozione che penso avremmo meritato - ha dichiarato l'allenatore classe '77 ai microfoni di Tuttomercatoweb -. Ho dato tutto me stesso, ai ragazzi ho detto grazie. Mi sono trovato molto bene con tutti, tifosi, staff e società. Vedere il Barbera pieno è stato emozionante".: "Avendo un altro anno di contratto lo speravo. Però sono state fatte altre scelte - ha affermato il tecnico romano -. Il Frosinone ha perso la possibilità di andare su direttamente contro il Foggia. Poi ha avuto la forza di reagire contro il Cittadella. Contro noi al ritorno ha impostato la partita nell’unico modo possibile per batterci e ci sono riusciti. Palloni in campo?: "Le retrocesse dalla A saranno protagoniste ha premesso Stellone -. Il Palermo sta facendo un ottimo mercato. Attenzione anche al Lecce, una possibile sorpresa. Mio futuro? I miei collaboratori sono andati a seguire qualche ritiro. Spesso ci ritroviamo per preparare il nostro lavoro in attesa di una chiamata per ricominciare".: "La Juve con il colpo CR7 parte come la favorita. Ma Inter, Milan, Roma e Napoli cercheranno di non darle vita facile.