che da qui alla prossima settimana, decisiva per conoscere il destino del Palermo dal secondo grado di giudizio del 'caso Parma', saprà in quale categoria giocherà la sua prossima stagione. Rino Foschi, al di là del fatto che sarà serie B o serie A, ha intenzione di portare in Sicilia quattro profili in grado di cambiare il volto della squadra allenata da Bruno Tedino e dare alla rosa in mano all'ex Pordenone maggior qualità e spessore sopratutto in fase realizzativa. Nel frattempo il tecnico dei siciliani sarà contento di poter riabbracciare uno dei suoi jolly nella scorsa stagione come il polacco Dawidowicz. Il centrocampista centrale, ma all'occorrenza anche difensore, è ormai ad un passo infatti dal rivestire la maglia rosanero dopo la fine del suo prestito dal Benfica.per l'inserimento dell'Hellas Verona, ha infatti deciso di affondare il colpo decisivo presentando un'offerta di 3 milioni ai lusitani per la cessione a titolo definitivo del classe '95 che quindi tornerà a disposizione di Tedino in una stagione dove Dawidowicz potrà giocarsi le sue chance nella formazione titolare. A centrocampo poi Foschi spera di completare un reparto già abbastanza assortito con l'arrivo di Matteo Pessina dall'Atalanta. Dopo la straripante vittoria di ieri per 8-0 sul campo del Sarajevo nei preliminari di Europa League, con Pessina titolare dietro le punte, la strada per arrivare all'ex Spezia sembra complicarsi dato che il tecnico degli orobici Gasperini sembra orientato a tenere in squadra un giovane prospetto come quello che gravita nell'orbita dell'under 21 azzurra., queste le caratteristiche principali che il direttore dell'area tecnica rosanero Foschi ricerca nei profili da portare a Palermo. Luca Clemenza, trequartista della Juventus, può fare al caso dei siciliani per sostituire Igor Coronado volato negli Emirati Arabi. Il 21enne di Varese, attualmente impegnato nel tour dell'International Champions Cup con i bianconeri, è un obiettivo concreto dei rosanero che nelle prossime ore potrebbero strappare il si definitivo ad un trasferimento in prestito che risolverebbe diversi problemi di formazione a Tedino. Se non dovesse arrivare Clemenza Foschi ha in ogni caso il piano B pronto che corrisponde a Falletti del Bologna.con i rosa è infine l'attaccante di proprietà dell'Inter George Puscas. Il rumeno, conteso ai rosa sempre dell'Hellas Verona che ha offerto al giocatore un consistente stipendio da 500mila euro, piace particolarmente al patron Zamparini che avebbe deciso di rompere gli indugi alzando l'offerta al club nerazzurro dall'alto dell'accordo pregresso già raggiunto da tempo. Con Puscas nel motore questo Palermo potrebbe davvero pensare anche ad un campionato di serie A con i gol che l'ex Benevento potrebbe portare in dote dopo le sue ultime positive stagioni.