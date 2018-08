che dovrà dare risposte al Palermo su tanti fronti. In primis quello dalle aule di tribunale, dove i rosanero attendono per giovedì 9 agosto il secondo grado di giudizio sul 'caso Parma' e che tiene aperta ancora una porta di promozione in serie A dei siciliani, e contestualmente il mercato, che chiude appena una settimana dopo la sentenza, che al momento vede la squadra guidata da Bruno Tedino come un vero e proprio cantiere aperto. Il tecnico ex Pordenone infatti dopo gli arrivi del portiere Brignoli, degli esterni Mazzotta e Salvi e del centrocampista Haas si ritrova con un gruppo composto in buona parte da giocatori che attendono con le valigie in mano proprio la decisione definitiva su quale sarà la categoria in cui giocherà il Palermo.che ieri hanno avuto il primo contatto diretto con la squadra che si appresta a disputare la prossima stagione. Nonostante il clima d'incertezza legato alla categoria in cui giocherà il club di viale del Fante i supporters hanno quindi intonato cori d'incoraggiamento nei confronti di tecnico e squadra e, allo stesso tempo, di protesta nei confronti del patron Maurizio Zamparini. Un copione che potrebbe ripetersi domenica prossima in occasione della prima uscita ufficiale della stagione in occasione del match che i rosa giocheranno al 'Barbera' contro il Vicenza nel secondo turno di Coppa Italia, match in cui Tedino si augura di poter schierare almeno un volto nuovo in attacco.la trattativa per portare in Sicilia la punta rumena di proprietà dell'Inter George Puscas. Il tira e molla fra la punta ex Benevento e Novara ed il Palermo sta per concludersi in maniera positiva in favore dei rosanero che, nonostante l'inserimento dell'Hellas Verona, dovrebbero ufficializzare l'acquisto di Puscas per una cifra poco superiore ai 3 milioni di euro. Destino diverso quello che riguarda Pawel Dawidowicz che, dopo un lungo inseguimento da parte di Rino Foschi per riportare il polacco in rosanero dopo la fine del prestito da parte del Benfica, sembra ad un passo proprio dall'Hellas Verona che con il proprio tecnico Fabio Grosso hanno deciso di accelerare per portare in gialloblu il difensore capace di giocare anche a centrocampo.del calciatore segnalatosi con una buona stagione in serie B, hanno sempre respinto dunque il tentativo di cessione a titolo definitivo dei lusitano con gli scaligeri pronti ad approfittare dello stallo fra le due società e raggiungendo nel frattempo l'accordo anche col giocatore. Difficile infine strappare il prestito anche di Luca Clemenza della Juventus, trequartista classe '97 autore di un gran gol, guarda caso proprio contro il Benfica, nel match disputato in maglia bianconera nell'International Champions Cup. Sul calciatore visto nell'ultimo anno all'opera nell'Ascoli (2 gol e 7 assist) Foschi ha lavorato infatti sottotraccia anche se il gol appena citato ha risvegliato l'interesse di club di serie A come il Sassuolo pronto a portare in neroverde un talento in erba come quello di scuola juventina tagliando difatti fuori il Palermo da qualsiasi discorso.