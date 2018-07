che non decolla in attesa di conoscere il proprio destino. Questo fine luglio per il Palermo vive fra la speranza che risiede sull'esito del secondo grado di giudizio in merito al caso dei messaggini, fra Calaiò del Parma ed i giocatori dello Spezia, e delle trattative sia in entrata, che sopratutto in uscita, che proprio con l'incertezza che avvolge il futuro del club rosanero, a meno di quindici giorni dall'avvio ufficiale della nuova stagione, non permette di rendere chiaro il quadro della formazione che sarà da qui ai prossimi giorni. I siciliani, rientrati dal ritiro positivo in quel di Sappada nonostante la presenza in gruppo di giocatori che chiedono ormai da tempo la cessione per potersi giocare le proprie chance in serie A, oggi riabbracceranno il proprio pubblico con il primo allenamento in città a porte aperte previsto nel pomeriggio al 'Barbera'., probabilmente nel weekend, il club di viale del Fante potrà sapere se il ricorso presentato alla prima sentenza nei confronti del Parma verrà accettato o meno ribaltando difatti la penalizzazione da scontare nella prossima serie A e punendo i ducali invece nel campionato di B concluso con il Palermo pronto a prendere il posto dei gialloblù nel calendario già stilato della massima serie. Meno aspettative ma comunque sempre in piedi anche il terzo grado di giudizio presentato al Coni in merito alle irregolarità ravvisate dai rosa nella finale play off di ritorno contro il Frosinone con i ciociari che fino ad ora si sono visti comminare soltanto la chiusura del proprio impianto per le prime due gare di serie A mentre il Palermo chiede il 3-0 a tavolino e quindi l'automatica promozione., così come ammesso dal patron Maurizio Zamparini, non smette di lavorare incessantemente per costruire una squadra in grado di giocarsi per il secondo anno di fila la promozione dal campionato cadetto e, allo stesso tempo, essere pronta ad un'eventuale chiamata in serie A. In tal senso, con le cessioni dei big congelate in attesa di notizie certe dalle aule di tribunale, il nuovo direttore dell'area tecnica avrebbe finalmente deciso di fare passi decisi verso la conclusione della trattativa per portare in Sicilia l'attaccante George Puscas. Il Palermo, che ha già un accordo preliminare con l'Inter proprietaria del cartellino del giocatore, ha alzato nelle ultime ore infatti l'offerta ai nerazzurri per il romeno (più di 3 milioni) superando quella dell'Hellas Verona e mettendo praticamente le mani sul calciatore che dovrà decidere se accettare o meno., quello che dopo l'addio di La Gumina e Coronado potrebbe registrare anche la perdita di un tassello importante come Nestorovski, Foschi starebbe trattando il cartellino dell'esterno offensivo Ragusa dal Sassuolo. Il messinese, con una grande esperienza nel campionato cadetto, sarebbe infatti in uscita dagli emiliani che sono anche in trattative con Benevento e Spezia per privarsi del proprio giocatore, in questo caso con la formula del prestito. Se i rosa dovessero riuscire a convincere Ragusa lascerebbero la pista che porta a Ricci sempre di proprietà del Sassuolo ma nell'ultima stagione al Crotone. Si complica invece il capitolo Dawidowicz. Il Benfina detentore del cartellino vorrebbe monetizzare dalla cessione del polacco a titolo definitivo mentre il Palermo punta al rinnovo di un prestito per un'altra annata. Sul giocatore, che tornerebbe volentieri in Sicilia dopo la parentesi dalla passata stagione, c'è da registrare anche l'interesse del Verona pronta a strapparlo ad una diretta concorrente della serie B.