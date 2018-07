manca poco meno di una settimana, domenica 5 agosto con il secondo turno preliminare di Coppa Italia contro il Vicenza in programma allo stadio 'Barbera', con i tifosi che da domani potranno dare il proprio abbraccio al nuovo Palermo allenato ancora una volta da Bruno Tedino, i rosanero svolgeranno un allenamento a porte aperte dopo la conclusione del ritiro di Sappada, ma nella mente del club di viale del Fante ci sono ancora diverse situazioni da tenere d'occhio con in primis una finestra di mercato da portare avanti prima della conclusione prevista per il 17 agosto. Il direttore dell'area tecnica Rino Foschi, dopo gli arrivi ufficiali di Brignoli e Haas, non ha smesso di lavorare in tal senso per consegnare al proprio tecnico una rosa più completa possibile pensando contestualmente anche alle cessioni.sugli ulteriori gradi di giudizio sui casi Parma e Frosinone, e quindi ancora la flebile speranza di poter disputare la prossima serie A, il Palermo prova comunque a piazzare i suoi 'big' dagli ingaggi onerosi per un campionato come quello cadetto, in cui i siciliani non potranno far leva sul paracadute della passata stagione, ma allo stesso tempo la dirigenza rosa non ci sta a dover svendere i propri calciatori data la situazione legata alla maggior parte di loro (scadenza del contratto nel 2019). Sono i casi dei vari Nestorovski, Rajkovic, Struna, Bellusci, Jajalo, Rispoli ed Aleesami, tutti giocatori che hanno ricevuto delle offerte al di sotto delle richieste del Palermo e che, a meno di colpi di scena clamorosi, potrebbero continuare a vestire la maglia rosanero anche nella prossima stagione.almeno Nestorovski e Struna, calciatori maggiormente richiesti, anche se la strada sembra lunga ed il tempo inizia a diventare davvero poco per concludere delle trattative vantaggiose per il club del patron Zamparini. Dopo la cessione di La Gumina all'Empoli adesso la necessità per Tedino è quella poi di trovare un attaccante che possa garantire la doppia cifra nel prossimo campionato con le opzioni che, col passare del tempo, diventano sempre meno. Dopo aver perso infatti Di Carmine, che dal Perugia ha accettato l'offerta dell'Hellas Verona, i siciliani si sono visti sfuggire nelle ultime ore un altro obiettivo trattato con l'Atalanta come Luca Vido. La punta di scuola bergamasca andrà a colmare proprio il vuoto lasciato da Di Carmine in Umbria andando a vestire la maglia del Perugia targato Nesta.restano davvero poche carte a disposizione. La trattativa per il romeno di proprietà dell'Inter Puscas, che ormai si protrae da quasi un mese, sembra essersi arenata sulla discussione degli eventuali bonus legati al calciatore che resta sempre poco convinto di continuare a giocare in serie B dopo l'ottimo girone di ritorno della passata stagione con il Novara. Ecco che nel frattempo proprio il Verona potrebbe inserirsi nella trattativa per l'attaccante proponendo un ingaggio da 500mila euro all'ex Benevento anche senza poter far leva su un accordo precedentemente raggiunto con l'Inter così come quello che ha in mano il Palermo. In attesa di ricevere notizie sul fronte Puscas Foschi porta avanti poi anche le trattative con lo spagnolo Asencio. Sulla punta, mandato in prestito l'ultimo anno dal Genoa all'Avelllino, i rosa dovranno però prendere una decisione in fretta dato che anche il Benevento è sulle sue tracce.