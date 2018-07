, ma anche mille dubbi da risolvere prima di iniziare a giocare per i tre punti. O come nel caso specifico, per un passaggio del turno. Domenica 5 agosto inizierà l'annata 2018/2019 del Palermo, che sul campo del "Renzo Barbera" ospiterà la vincente del match tra Vicenza e Chieri per il secondo turno preliminare di coppa Italia, e per Bruno Tedino sarà anche l'occasione per valutare eventuali progressi dopo due settimane di ritiro piuttosto soft - almeno sul piano del lavoro fisico e atletico - in quel di Sappada e un paio di amichevoli poco attendibili per il livello di difficoltà, la prima contro una rappresentativa locale e la seconda contro un Sandonà battagliero ma pur sempre di un paio di categorie di differenza rispetto ai rosa. Ecco perchè il tecnico friulano vuole iniziare a fare delle valutazioni più nette già da martedì, giorno in cui il Palermo riprenderà il lavoro sul campo del "Tenente Onorato" di Boccadifalco, in vista del primo impegno ufficiale.anche quest'anno in casa Palermo non si sfugge alle logiche di mercato che da un momento all'altro potrebbe portare via diversi elementi. Sia che si tratti di giocatori richiesti con una certa foga, sia che nel calderone ci finiscano anche elementi che hanno espressamente richiesto di cambiare aria. Difficile credere che la rosa con cui il Palermo ha concluso il ritiro di Sappada coincida con quella che si presenterà in campo il 26 agosto per la prima giornata del campionato cadetto. Più probabile che ci siano pochissime novità in vista dell'impegno di coppa, anche perchè, come ha dichiarato Tedino prima di dire addio ai monti, non si guarderà in faccia a nessuno e scenderanno in campo contro Chieri o Vicenza i migliori giocatori a disposizione sul piano tecnico, atletico e soprattutto motivazionale. Ecco perchè, con una settimana di lavoro e di valutazioni da fare, il tecnico sa di dover sfogliare diverse margherite prima di decidere su chi puntare per il debutto stagionale.a un Rispoli che spinge per la partenza ma al tempo stesso deve fare i conti con un mercato che non lo favorisce. Passando per i vari Jajalo, Bellusci, Struna e Aleesami: tutti giocatori che potrebbero lasciare il Palermo alleggerendo e non di poco il monte ingaggi, ma che al momento, di fatto, non sembrano conoscere orizzonti diversi da quello che porta alla permanenza in rosanero. Mercato bloccato in uscita e che al tempo stesso blocca anche quello in entrata. Logiche di mercato e obblighi di bilancio portano all'innalzamento del grido "se non esce nessuno non entra nessuno". Ecco allora che la trattativa con l'Inter per Puscas si è arenata, così come quella con l'Avellino per il giovane Asensio e con l'Atalanta per Pessina. Niente da fare, a proposito di affari con gli oribici, per Luca Vido fresco di matrimonio col Perugia. Intanto però il tempo stringe, il calendario costringe ad accelerare le operazioni: il Palermo non può farsi trovare impreparato.