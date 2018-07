i playoff ho tifato Palermo. È stata la squadra più forte ed ha perso per sfortuna, con il Frosinone meritava un punteggio diverso. Ai playoff è arrivato in condizione ma era la squadra più forte. Una società è uno staff che ha entusiasmo si lavora meglio. Tutti hanno lavorato bene. Il ritiro dello scorso anno sembra di esser passati da una tempesta di neve ad una giornata soleggiata. Poi ripeto siamo a Palermo e le pressioni ci sono. Parole Zamparini? Ha parlato in maniera sorridente. Se un giocatore con la pubalgia giocando un calcio in culo all’allenatore. Io non immagino uno che da un calcio in culo all’allenatore. A me il presidente non mi ha mai detto chi deve giocare è non lo fa neanche adesso. Se non gli piaccio dirà al direttore che Tedino non vale niente. Il presidente è normale che dica la sua”.

e per mister Bruno Tedino è giunto il momento di fare un bilancio: “Io ho il dovere di portare tutti in condizione, questo è il mio compito. Con la proprietà avevamo organizzato un certo tipo di progetto. Per adesso dobbiamo completare, tutto dipenderà dal mercato e se ne occuperà il direttore. Gruppo? Non posso stare simpatico a tutti. Ognuno ha le sue idee, ma la disponibilità è stata strepitosa. Dobbiamo metterci in testa che se vogliamo vincere dobbiamo essere forti e compatti. Abbiamo lavorato per questa squadra benissimo“.- "A- "Dipenderà da chi entra e chi esce. Dipende da questo. Il 4-3 lo vedremo sicuramente se in avanti sarà 1-2 o 2-1 lo dirà il mercato. I giocatori che sono partiti sono molto bravi, sono andati via per tante motivazioni. La B è un campionato operaio. La qualità del singolo non fa nulla, si vince con l’organizzazione di gioco e con la grinta. Io sarei orgoglioso di avere una squadra operaia. Coppa Italia? Giocherà chi da più garanzie per vincere la partita. La società e la proprietà hanno dato un indirizzo“.